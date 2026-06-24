Розрив у десять разів: які мінімальна та максимальна пенсії в Україні 2026 року

Пенсія

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В Україні розрив між найнижчою та найвищою пенсійними виплатами чітко регламентований законодавством і становить рівно десять разів.

Про це у відповіді на запит журналістів повідомила заступниця голови правління Пенсійного фонду України Тетяна Король.

З 1 січня 2026 року мінімальна пенсія за віком в Україні дорівнює прожитковому мінімуму, встановленому для осіб, які втратили працездатність. Наразі ця сума становить 2 595 гривень на місяць.

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Проте для отримання такої виплати громадяни повинні виконати обов’язкову умову щодо тривалості офіційного працевлаштування.

«Щоб отримати саме такий розмір, чоловік повинен мати 35 років страхового стажу, жінка — 30 років. Це передбачено статтею 28 Закону № 1058», — наголосила Король.

Який розмір максимальної пенсії в Україні

Законодавство країни також обмежує і верхню межу пенсійного забезпечення. Максимальна виплата не може перевищувати десять прожиткових мінімумів для непрацездатних громадян.

«З початку 2026 року максимальна пенсія не може перевищувати 25 950 гривень. Це закріплено статтею 27 цього ж закону», — резюмувала Тетяна Король.

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Пенсії в Україні 2026 — останні новини

Нагадаємо, безробітні українці можуть накопичувати страховий стаж для майбутньої пенсії, самостійно сплачуючи добровільні внески. Для цього необхідно укласти договір з Пенсійним фондом. Мінімальний внесок за один місяць становить 1 902,34 грн (22% від мінімальної зарплати). Стаж зараховується після надходження коштів.

До слова, у Вінницькій міській територіальній громаді переглянули умови надання фінансової підтримки літнім людям та іншим соціально вразливим категоріям. Відтепер на щоквартальну допомогу в 1000 гривень можуть претендувати непрацюючі пенсіонери, чий дохід не перевищує 3500 гривень (раніше — 3100 гривень). За словами міського голови Сергія Моргунова, кількість одержувачів зросте майже вдвічі — до близько 13,5 тисячі осіб.

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