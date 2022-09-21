Розширено критерії людей, які можуть отримати 6600 грн від ООН

У рамках програми допомоги постраждалим від війни українцям УВКБ ОНН розширює категорії людей, які можуть претендувати на ці виплати.
Про це повідомили в благодійному фонді «Право на захист» - офіційного партнера зі збору даних на грошову допомогу.
Фінансову допомогу тепер можуть отримати не тільки вразливі вимушено переміщені особи, як було раніше, а й постраждалі від воєнних дій у певних регіонах, а також ті, хто повернувся до свого постійного місця проживання (зокрема, і з-за кордону).
Йдеться про 2200 грн на місяць на людину протягом трьох місяців.
Претендувати на допомогу тепер можуть:
- Переселенці, які перемістилися після 24.02.22.
- Особи, які не переміщувалися після 24.02.2022, але постраждали від воєнних дій у таких областях: Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Черкаська та Чернігівська.
- Українці, які повернулися до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області/країни через військові дії від 24 лютого 2022 р.
- Претенденти повинні мати дохід не більше за 5400 грн на місяць на особу та до цього не отримувати від інших міжнародних організацій.
Окрім цього, особи мають відповідати одній з категорій вразливості:
- Родина, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше).
- Родина, яку очолює одна самотня/кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років.
- Родини з однією або кількома особами, які мають інвалідність, хронічні захворювання чи особливі потреби.
- Прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (потрібне документальне підтвердження).
Яку інформацію потрібно буде надати:
- ПІБ згідно з документом, що посвідчує особу.
- Місце та дата народження, номер телефону (на який вам надійде смс про надходження коштів!).
- Податковий номер.
- Свідоцтво про народження дітей (за наявності).
- Номер банківської картки (картки «єПідтримка» не підходять).
- Будь-які документи, що підтверджують приналежність до категорії вразливості (довідки, витяги тощо).
Для реєстрації даних повинні бути присутні всі члени родини. Для сімей, членами яких є маломобільні люди, які не можуть прибути до пункту реєстрації, допускається реєстрація за оригіналами документів за умови надання медичної довідки, що підтверджує їхній стан здоров’я.
Куди звертатися для отримання допомоги
У кожній області є пункти реєстрації. Крім цього, для кожної області створено телеграм-канал, на якому можна відстежувати інформацію щодо роботи виїзних груп реєстрації, які виїжджатимуть у різні населені пункти.
Адреси пунктів збору даних на сайті фонду «Право на захист». Перелік буде доповнюватися в міру відкриття нових пунктів реєстрації.
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