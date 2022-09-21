Розширено критерії людей, які можуть отримати 6600 грн від ООН

У рамках програми допомоги постраждалим від війни українцям УВКБ ОНН розширює категорії людей, які можуть претендувати на ці виплати.

Про це повідомили в благодійному фонді «Право на захист» - офіційного партнера зі збору даних на грошову допомогу.

Фінансову допомогу тепер можуть отримати не тільки вразливі вимушено переміщені особи, як було раніше, а й постраждалі від воєнних дій у певних регіонах, а також ті, хто повернувся до свого постійного місця проживання (зокрема, і з-за кордону).

Йдеться про 2200 грн на місяць на людину протягом трьох місяців.

Претендувати на допомогу тепер можуть:

Переселенці, які перемістилися після 24.02.22.

Особи, які не переміщувалися після 24.02.2022, але постраждали від воєнних дій у таких областях: Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Черкаська та Чернігівська.

Українці, які повернулися до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області/країни через військові дії від 24 лютого 2022 р.

Претенденти повинні мати дохід не більше за 5400 грн на місяць на особу та до цього не отримувати від інших міжнародних організацій.

Окрім цього, особи мають відповідати одній з категорій вразливості:

Родина, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше).

Родина, яку очолює одна самотня/кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років.

Родини з однією або кількома особами, які мають інвалідність, хронічні захворювання чи особливі потреби.

Прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (потрібне документальне підтвердження).

Яку інформацію потрібно буде надати:

ПІБ згідно з документом, що посвідчує особу.

Місце та дата народження, номер телефону (на який вам надійде смс про надходження коштів!).

Податковий номер.

Свідоцтво про народження дітей (за наявності).

Номер банківської картки (картки «єПідтримка» не підходять).

Будь-які документи, що підтверджують приналежність до категорії вразливості (довідки, витяги тощо).

Для реєстрації даних повинні бути присутні всі члени родини. Для сімей, членами яких є маломобільні люди, які не можуть прибути до пункту реєстрації, допускається реєстрація за оригіналами документів за умови надання медичної довідки, що підтверджує їхній стан здоров’я.

Куди звертатися для отримання допомоги

У кожній області є пункти реєстрації. Крім цього, для кожної області створено телеграм-канал, на якому можна відстежувати інформацію щодо роботи виїзних груп реєстрації, які виїжджатимуть у різні населені пункти.

Адреси пунктів збору даних на сайті фонду «Право на захист». Перелік буде доповнюватися в міру відкриття нових пунктів реєстрації.

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