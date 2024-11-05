Розвідка Південної Кореї повідомила, скільки солдатів з КНДР перебуває на війні в Україні

На територію Росії для участі у її війні проти України прибуло понад 10 тисяч солдатів з Південної Кореї. При цьому "значна кількість" знаходиться у прифронтових районах, включаючи Курську область.

Про це заявив представник міністерства оборони Південної Кореї Чон Ха Ге, повідомляє Reuters.

"Ми розуміємо, що в даний час на Росії перебувають понад 10 тисяч північнокорейських військовослужбовців. Значна частина з них перемістилася до прифронтових районів, включаючи Курськ", - заявив Чон Ха Ге.

Втім Чон відповів, що не має достовірної інформації - чи брали участь північнокорейці у бойових діях. Він також не зміг підтвердити повідомлення ЗМІ Південної Кореї з посиланням на неназваного урядовця про те, що на полі бою загинуло близько 40 солдатів КНДР.

Видання пишуть, що ці заяви пролунали через кілька годин після того, як речник Пентагону Патрік Райдер заявив, що в Курській області, неподалік кордону з Україною, перебуває не менше 10 тисяч солдатів північної Кореї. Втім, не зміг підтвердити повідомлення про те, що вони беруть участь у бойові дії. За словами Райдера, багато залежить тільки від того, як РФ вирішить використовувати цей північнокорейський контингент, і "наскільки добре вони інтегровані, який у них бойовий досвід".

Своєю чергою, Головне управління розвідки України також заявило, що близько 12 тисяч північнокорейських військовослужбовців, зокрема 500 офіцерів і три генерали, вже перебувають в Росії та проходять підготовку на п'яти військових базах.

Як повідомлялося, перші бійці КНДР вже потрапили під обстріл у Курській області. Перед цим розвідка інформувала про перекидання 7 000 північнокорейських військових до районів біля України.

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