Рубль став найволатильнішою валютою у світі після авантюри Путіна на Донбасі

Рубль став найволатильнішою валютою у світі після авантюри Путіна на Донбасі

Індекси бірж падають.

Рубль вийшов на перше місце волатильності у світі.

Як повідомляє РБК з посиланням на дані біржового терміналу Bloomberg, рівень волатильності становив 33,97%.

«Курс долара під час торгів 21 лютого перевищував позначку 79 руб., а моменті — навіть 80 крб. На тлі загострення геополітичної ситуації волатильність національної валюти наблизилася до максимальних значень від початку пандемії: 18 березня 2020 року вона становила 37,7%. Тоді курс рубля обвалювався з 60-65 за долар до 80 руб», — пише видання.

Зазначимо також, що Мосбіржа відкрилася з падіння індексів.

При цьому, ціни більшості "блакитних фішок" на "Московській біржі" демонстрували негативну динаміку в межах 9,5%.

Подешевшали акції "Магніта" (-9,5%), "Газпрому" (-9,2%), "МТС" (-9%), "Сургутнафтогазу" (-7,4%), "Татнафти" (-7 ,2%), "Інтер РАТ" (-6,8%), АФК "Система" (-6,7%), "Норнікеля" (-6,7%), "Московської біржі" (-6,5%) ), "ММК" (-6,1%), Ощадбанку (-6%), Polymetal (-5,7%), "ЛУКОЙЛу" (-5,2%), "РусГідро" (-4,8%), "АЛРОСА" (-4,6%), "НЛМК" (-4,5%), "Русала" (-4,4%), ВТБ (-4,1%), "Яндекса" (-3, 6%), "Полюси" (-3,5%), "Сєвєрсталі" (-3,4%), "Аерофлоту" (-2,6%), "НОВАТЕКу" (-2,5%), "префи "Сургутнафтогаза" (-1,9%) та "Сбербанку (-4,3%), розписки TCS Group Holding (-4%) та OZON (-2,7%).