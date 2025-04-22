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ТСН у соціальних мережах

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Руслан Шостак переміг у номінації «Прагнення до нових горизонтів» міжнародного конкурсу «Підприємець року 2025»

Руслан Шостак, український підприємець, Президент корпорації TERWIN, засновник мереж EVA та VARUS був відзначений у номінації «Прагнення до нових горизонтів» міжнародного конкурсу EY Entrepreneur Of The Year™.

Руслан Шостак переміг у номінації «Прагнення до нових горизонтів» міжнародного конкурсу «Підприємець року 2025»

Руслан Шостак увійшов до шорт-листу з 16 фіналістів, яких незалежне експертне журі відзначило за лідерство, підприємницький дух, цілеспрямованість, галузевий вплив і розвиток бізнесу. 

Нагороду вручили під час урочистої церемонії в Національній філармонії України. 

«У цій номінації перемагають ті, хто бачить можливості та нові горизонти там, де ніхто їх не бачить», — зазначив Енді Гундер, президент American Chamber of Commerce in Ukraine, під час нагородження.

«Я пишаюся українським бізнесом, який сплачує податки, за які існує українська армія. Створює робочі місця в Україні. Донатить, донатить і ще раз донатить, прикриваючи державний тил. Впевнений, що подібні заходи мають проводитися як стимул для бізнесу і прожектор, що спрямовує світло на тих, хто драйвить українську економіку, суспільство та військовий сектор», — поділився Руслан Шостак, Президент корпорації TERWIN.

Конкурс «Підприємець року» (EY Entrepreneur Of The Year TM®) проводиться компанією EY в 79 країнах світу з 1986 року. Це один із найпрестижніших та ключових міжнародних конкурсів для підприємців. У 2025 році Україна вперше стала офіційною країною-учасницею міжнародної програми. 

Руслан Шостак — український підприємець, засновник EVA і VARUS, президент Корпорації TERWIN.

На початку повномасштабного вторгнення заснував Благодійний Фонд, щоб допомогти армії та дітям-сиротам. В межах проєкту “Дитинство без війни” врятували від війни 3500 дітей-сиріт та осіб, які їх супроводжують. Проєкт ГеройCar передав на фронт понад 640 одиниць транспорту.

Розпочав масштабне будівництво логістичних парків на 1 млн кв.м у чотирьох областях України з обсягом інвестицій близько $700 млн.

Руслан Шостак був нагороджений Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Отримав подяку від Головнокомандувача ЗСУ за вагомий внесок і активну допомогу армії.

Увійшов у ТОП-10 найвпливовіших бізнесменів України та ТОП-100 найвпливовіших українців за версією «Української правди».

Дата публікації
Кількість переглядів
37
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