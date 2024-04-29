"Рятувальний круг" для України: як надовго вистачить нової допомоги від США - Reuters

Минулого тижня Україна отримала від Сполучених Штатів життєво важливий 61 мільярд доларів допомоги. Але Києву все ще потрібен середньостроковий план фінансування, щоб протистояти натиску Росії.

Про те, чи надовго Україні вистачить допомоги від США - пише Reuters.

Новий пакет допомоги

У поєднанні із зобов’язаннями інших країн останній пакет американських заходів, який, зокрема, відкриває нову вкладку для України зі зброєю та навчатиме її війська, має діяти в Києві приблизно до кінця наступного року. Але Україна може знову залишитися без зброї наприкінці 2025 року. Навіть якщо чинного президента Джо Байдена буде переобрано в листопаді цього року, йому буде важко отримати більше грошей від Конгресу.

Видання пише і про те, що розрахунки російського президента Володимира Путіна також можуть змінитися. Водночас Україна, ймовірно, не зможе відвоювати велику територію, тому що це означало б атакувати міцно захищені позиції Росії в той час, коли Україні важко мобілізувати нових солдатів.

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"Україна напружує свої сили, щоб утримати позицію проти Росії, чия економіка в 11 разів перевищувала її власну минулого року. Незважаючи на те, що вона витратила 65 мільярдів доларів на війну, 2023 року вона відкриває нову вкладку на оборону – дивовижні 37% її економічного результату - 109 мільярдів доларів", – про це свідчать дані Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру.

Чи надовго Україні вистачить зброї США

Минулого року США та Європа виділили Києву 88 мільярдів євро допомоги, з яких 47 мільярдів євро – це військова підтримка, а решта – фінансова та гуманітарна допомога, підрахував Кільський інститут світової економіки.

Скільки Києву потрібно в майбутньому, залежить від того, яку війну він веде. Оборонна кампанія коштувала б дешевше, ніж спроба вигнати Росію з великих шматків землі. Але з огляду на те, що Кремль нарощує власні військові витрати, Україні в майбутньому, ймовірно, щороку знадобиться принаймні стільки ж, скільки 88 мільярдів євро, виділених її союзниками 2023 року.

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За даними Кільського інституту, станом на кінець лютого союзники України – переважно Європейський Союз – зобов’язалися, але ще не виділили 103 мільярди євро. І тепер Київ, ймовірно, матиме достатньо допомоги, якої б вистачило до кінця 2025 року.

Мобілізація активів РФ

Основний спосіб отримати набагато більше грошей в Україну – це мобілізація російських активів, які західні країни заморозили на початку війни, вартістю близько 320 мільярдів доларів. Ідеї включають конфіскацію активів, використання їх для підтримки позики, яку західні країни нададуть Україні, або передачу Києву відсотків, які вони генерують.

Хоча це допоможе, це не змінить ситуацію, оскільки фінансуватиме Україну менше ніж півроку. Але отримати Києву 320 мільярдів доларів – це інша пропозиція. Це фінансувало б війну принаймні до кінця 2028 року. Хоча Байден зараз має повноваження конфіскувати російські кошти, лише близько 5 мільярдів доларів з активів знаходяться в Сполучених Штатах. Основна частина знаходиться в країнах Європейського Союзу, які мають законні сумніви щодо їх конфіскації.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки 26 квітня виділили найбільший пакет військової допомоги Україні. Його загальна вартість становить 6 млрд доларів.

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