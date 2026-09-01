Риба стане ще дорожчою: наскільки можуть зрости ціни в Україні

В Україні здорожчає риба / © www.freepik.com/free-photo

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В Україні готується чергове здорожчання риби. Через ускладнену логістику ціни на імпортну рибу можуть зрости ще на 10–20%, а за негативного сценарію — на 25–30%. Українська риба також додасть у ціні, хоч і помірніше — від 5% до 12%.

Про це Delo.ua розповів голова спілки «Риба України» Любомир Гайдамака.

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В Україні здорожчає риба: які причини

За словами експерта, перебої в роботі українських портів не призведуть до дефіциту риби на полицях. З початку повномасштабної війни імпортери переорієнтувалися на логістичні хаби ЄС, звідки товар везуть автошляхами чи залізницею. Проте такий маршрут робить рибу для українців суттєво дорожчою.

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До логістичних труднощів додаються й інші чинники: стрибки курсу валюти, зростання вартості пального, електроенергії та світових закупівельних цін.

«По окремих масових імпортних позиціях за останній рік ми вже бачили зростання роздрібної вартості приблизно на 20–40%», — каже Любомир Гайдамака.

За даними спілки, 2025 року Україна імпортувала майже 348,2 тис. тонн риби на суму понад $1,16 млрд. Близько 80% цього обсягу припадає на види, які фізично неможливо виростити у внутрішніх водоймах: хек, скумбрію, оселедець, сардини, мойву та атлантичного лосося.

Через це фахівці закликають не чекати прямого «витіснення» імпорту українським коропом чи товстолобом — це геть різні товарні категорії.

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Наприкінці серпня в українських супермаркетах патраний товстолоб коштував у середньому 170–190 грн/кг, карась — 180–220 грн/кг, а цілий охолоджений короп — близько 300 грн/кг.

Цінник на судака сягав 450–460 грн/кг, кларієвого сома — 330 грн/кг, а вітчизняну райдужну форель продавали по 500 грн/кг. Оброблені стейки чи філе обходяться покупцям ще дорожче — від 400 до 800 грн/кг.

Динаміка цін на рибу в Україні залежатиме від багатьох чинників, зокрема, послаблення гривні, підвищення закупівельних цін у Європі та важкої логістики. Це може підвищити ціни на 25–30%.

«Якщо нинішні проблеми з логістикою триватимуть, по окремих масових імпортних позиціях я б допускав ще приблизно 10–20% зростання ціни».

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Для української риби базовим прогнозом є здорожчання на 5–12%. Проте окремі види риби, на які росте попит, можуть здорожчати на 15–20%. Найбільш вразливими до зростання собівартості є форель та кларієвий сом. Натомість товстолоб має найбільші шанси зберегти статус доступної альтернативи.

Україна вкрай залежна від імпорту риби, адже закупівлі з-за кордону формують близько 93–94% легального ринку. Розвитку галузі заважає не лише брак потужностей, а й високий рівень тінізації.

Картопля може здорожчати на третину: чому

Нагадаємо, восени та взимку в Україні очікується зростання цін на картоплю. За словами кандидатки сільськогосподарських наук Тетяни Олійник, через аномальну літню спеку понад 37 °C у період цвітіння та бутонізації рослини зупинили ростові процеси та витрачали ресурси лише на виживання, що суттєво знизило загальну врожайність.

Після тимчасового здешевлення наприкінці літа внаслідок масового продажу ранніх сортів, непридатних для зберігання, ринок перейде на середньостиглі та пізні сорти.

У жовтні — листопаді закупівельні ціни можуть зрости на 25–30%, а взимку — ще приблизно на 10% через додаткові витрати виробників на вентиляцію та температурний режим у сховищах.

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