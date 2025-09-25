Ринок вакансій в Україні: які професії зараз в дефіциті

Центр зайнятості. / © УНІАН

Реклама

Наразі найпопулярніші вакансії в Україні - це підсобні робітники (понад 15 тис. пропозицій), водії (13 тис.) та продавці продовольчих товарів (13 тис. пропозицій).

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на пресслужбу відомства.

Зазначається, що кандидатів-підсобних робітників понад 18 тис. осіб. Кандидатів на посаду водіїв - близько 10,6 тис. а на продавців - майже 20 тис.

Реклама

До топ-5 увійшли також продавці-консультанти. Для них створили понад 9 тис., але претендентів близько 11 тис. На посаду кухаря - майже 8,7 тис. вакансій та близько 12 тис. охочих працювати в цій сфері.

Крім цього, затребуваними залишалися прибиральники службових приміщень, бухгалтери та шкільні вчителі. До десятки найпопулярніших професій також увійшли швачки та медичні сестри.

На ринку праці трапляються і більш рідкісні оголошення. Серед них — вакансії бандуриста, завідувача оранжереєю, математика, кухаря шампанського і ведучого дискотеки. Такі пропозиції з'являлися лише поодиноко.

Нагадаємо, українці повинні перевести трудові книжки в електронний формат. Згідно з законом, громадяни мають п’ять років для оцифрування документів. Кінцевий термін — 10 червня 2026-го. Несвоєчасне переведення може призвести до неприємних наслідків: скорочення страхового стажу, його часткової втрати та затримань під час оформлення пенсії.