При цьому самі дистриб’ютори бажають повернутися в законне поле роботи, стверджують у Всеукраїнській асоціації ринку електронних сигарет (ВАРЕС).

«Продукт не зник, споживач не зник, ринок не зник. Зникли податки, — наголошує голова ВАРЕС Андрій Соломін.-- У 2023 році ринок рідин для електроннихсигарет дав бюджету 673,26 млн грн. У червні 2023 року надходження сягнули рекордних 287,94 млн грн лише за один місяць. Потім правила почали змінювати без достатнього розуміння, як це вплине на реальний ринок. У 2024 році бюджет отримав уже лише 47,48 млн грн за весь рік. Це не просто падіння. Це ціна рішень, якіухвалювалися без нормального прогнозу наслідків».

Бізнесу з тіні не дають вийти перевірки тих правоохоронців, які не розуміють суті бізнесу і що саме ліцензується, тому просто вилучають все підряд. «Там, де немає чітких правил, чорний ринок завжди почувається комфортно. Нинішня модель регулювання створила перевагу для тіні, — вважає Андрій Соломін. — Легальний бізнес працює з ліцензіями, документами, акцизом, перевірками і відповідальністю. Чорний ринок не платить нічого. У такій конструкції держава фактично карає тих, хто готовий працювати відкрито, і залишає простір тим, хто заробляє поза системою».

За даними асоціації, якщо зробити невеликі зміни до законодавства, річні надходження від ринку до держбюджету сягнуть 3,82 млрд грн. Члени асоціації при цьому просять не пільг, а коректного регулювання. Це дасть білому бізнесу можливість платити більше, правоохоронцям — ефективніше бити по нелегальному обігу, а бюджету — отримувати реальні надходження.

«Ринок вейпів треба не душити, а повертати в законне поле. Акцизний нікотин уже існує, з нього вженадходять кошти до бюджету. Тепер держава маєостаточно визнати цю реальність у законодавстві — і забрати з тіні те, що давно може працювати легально», — заявив Андрій Соломін.

