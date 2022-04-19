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Садовий розповів про ціни на житло у Львові та можливу конфіскацію майна

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Садовий розповів про ціни на житло у Львові та можливу конфіскацію майна

Фото Наталки Волосацької/ТСН

Андрій Садовий повідомив, як змінилась ситуація у місті з цінами на житло, та як влада контролює цей процес.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що місцева влада відслідковує ціни на житло у місті. Орендодавці зобов'язані здавати житло за довоєнними цінами.  

Про це він сказав в ефірі ранкового шоу "Сніданок з 1+1".

"Ми встановили правило, що ціна не має бути вищою від тої, яка була до 24 лютого, і навіть деякі готелі знизили ціну від тої ціни. Але є поодинокі випадки, мародерства, я по-іншому назвати це не можу", - заявив він.

За словами Садового, у випадку завищення цін на житло, влада подає інформацію у військову адміністрацію і очікує, що буде законодавча можливість, щоби це майно можна було вилучати. 

"І потім поселяти тих самих наших українців, які ховаються від бомбардувань і, можливо, для родин військових. Але має бути відповідна процедура. Але кожен кейс чітко опрацьовується", - підкреслив він.

Нагадаємо, Садовий прокоментував ракетний удар по Львову.

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