Садовий заявив про невиплати зарплат двірникам і водіям трамваїв через блокування платежів Казначейством

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Про це заявив міський голова Львова Андрій Садовий. https://t.me/andriysadovyi/3822

«До кінця тижня частина львівських двірників та водіїв трамваїв можуть не отримати свою заслужену планову зарплату. Це, до речі, незаконно», — написав Садовий.

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За його словами, Державна казначейська служба зупинила проведення платежів за транспортну роботу та санітарне очищення міста. Саме сюди входять, зокрема, зарплати двірників та водіїв електротранспорту.

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«У Львові не проведено платежів на понад 500 мільйонів гривень. Окрім зарплат комунальників, це також підготовка до зими, фінансування медичних та освітніх об’єктів, аварійно-відновлювальні роботи після ракетних атак», — зазначив мер.

Він наголосив, що йдеться про кошти місцевого бюджету.

«Треба розуміти, що це податки львів’ян, які держава фактично заморозила», — заявив Садовий.

За його словами, він обговорював ситуацію з прем’єр-міністром Сергієм Корецьким.

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«Він пояснив, що це вимушене рішення і що критичні платежі поступово проводитимуть у ручному режимі. Ситуація може покращитися вже протягом місяця. Уважно стежимо», — написав міський голова.

Садовий також заявив, що вважає неетичним отримувати власну зарплату, поки комунальники не отримують належних їм виплат.

«За таких обставин вважаю неетичним отримувати заробітну плату, поки її не почнуть знову проводити для комунальників. Тому на цей час від своєї зарплати відмовляюся», — повідомив він.

Мер Львова також закликав народних депутатів України та членів Кабінету Міністрів ухвалити аналогічне рішення «на знак солідарності з людьми, які мають вчасно отримувати зарплату за вчасно виконану роботу».

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«Ненормально, коли чиновник перший у черзі по зарплату, а людина, яка своїми руками забезпечує життя міста, — остання», — заявив Садовий.

«Можете казати, що це популізм. Байдуже. Головне, щоб людям відновили виплати», — додав він.

Нагадаємо, раніше Асоціація міст України заявила, що з 9 вересня 2026 року громади не можуть проводити частину платежів навіть за наявності коштів на рахунках та відповідності видатків вимогам постанови Кабміну №590. Йдеться, зокрема, про розрахунки з постачальниками енергоресурсів, палива, ремонтними бригадами та підприємствами з вивезення сміття, а також про оплату робіт і обладнання для медичних, освітніх і соціальних закладів та підготовку до опалювального сезону.

Проблеми вже фіксують у конкретних містах. Зокрема, у Тернополі станом на 2 жовтня Казначейство не провело платежі КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» на близько 20,6 млн грн. Із них 4,8 млн грн — зарплата працівникам, 4,2 млн грн — електроенергія, 3,2 млн грн — газ, ще 5,6 млн грн — водопостачання. Окремо залишаються непроведеними понад 5,5 млн грн за програмою «Обороноздатність».

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