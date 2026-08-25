Сало в Україні дешевшає, але є нюанс: скільки тепер коштує кілограм

Сало / © iStock

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У липні 2026 року ціна сала в Україні знову трохи знизилася. Продукт поступово дешевшає ще з середини весни.

Про це пише AgroPortal.

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Ціни на сало — скільки коштує

За інформацією відомства, порівняно з червнем (212,11 грн/кг) вартість продукту незначно знизилася 210,92 гривні за кілограм. Загалом за даними статистики ціни на сало опускаються щомісяця, починаючи від квітня.

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Водночас у річному вимірі спостерігається зростання вартості: відносно липня минулого року сало здорожчало на 21% — тоді його ціна становила 174,64 грн/кг. У Держстаті зазначають, що ця статистика не враховує окуповані території та зони бойових дій.

Ціни на продукти в Україні — останні новини

Нагадаємо, картопля в Україні зараз коштує в середньому на 37% дешевше, ніж торік. Аналітики пояснили, чому ціни падають і чи є передумови для їхнього зростання.

Також аномальна спека вдарила по врожаю білокачанної капусти в Україні. Через повільне дозрівання та скорочення пропозиції фермери вже підвищують ціни.

До слова, в Україні вже другий тиждень поспіль знижуються оптові ціни на моркву.

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