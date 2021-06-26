Сальвадор хоче врятувати свою економіку за допомогою біткоїна: жителям роздадуть криптовалюту

Щоб отримати актив, треба відкрити рахунок у національному біткоїн-гаманці Chivo.
Влада Сальвадора пообіцяла роздати жителям по 30 доларів у біткоїнах. Масове використання криптовалюти, на думку чиновників, допоможе залучити інвестиції в країну.
Про це пише Bloomberg.
Ця ініціатива також має збільшити споживання та знизити витрати на грошові перекази для мільйонів жителів, які працюють за кордоном.
Щоб отримати актив, треба відкрити рахунок у національному біткоїн-гаманці Chivo. Покупці зможуть платити біткоїнами за товари, ціни на які вказано в доларах.
Але є проблема - це позиція Світового банку, який відмовився сприяти поширенню біткоїна.
Міжнародний валютний фонд, у свою чергу, зіткнувся з "макроекономічними, фінансовими і правовими проблемами" у зв'язку з переходом Сальвадора на біткоїн.
Нагадаємо, 9 червня стало відомо, що перша держава в світі офіційно визнала біткоїн платіжним засобом. Відповідне рішення ухвалив парламент Сальвадору. Ратифікація цього законопроєкту зробить обов'язковим прийняття біткоїна як оплати. Тобто найвідоміша з криптовалют стане платіжним засобом нарівні з доларом США. Відповідну інфраструктуру збираються створити протягом 90 днів.