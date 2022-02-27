Санкції діють: двоє російських топ-олігархів уже виступили проти війни Росії з Україною

Олігархи закликали припинити війну Росії проти України.

Після оголошень про санкції проти країни-агресорки два російських топ-олігархи Михайло Фрідман і Олег Дерипаска стали першими, хто виступив проти повномасштабного вторгнення Росії до України.

Про це повідомляє Guardian.

Михайло Фрідман, який є одним із найбагатших людей Росії та контролює приватну інвестиційну компанію LetterOne і є засновником "Альфа-банку" - найбільшого російського приватного банку, закликав припинити кровопролиття. Він заявив, що народився у Львові та назвав війну Росії проти України трагедією. У 2021 році Фрідман займав 128 місце в рейтингу найбагатших людей світу

Інший російський мільярдер, засновник алюмінієвого гіганта "Русал" Олег Дерипаска закликав розпочати мирні переговори як можна швидше.