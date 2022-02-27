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Санкції діють: двоє російських топ-олігархів уже виступили проти війни Росії з Україною

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Санкції діють: двоє російських топ-олігархів уже виступили проти війни Росії з Україною

ТСН.ua

Олігархи закликали припинити війну Росії проти України.

Після оголошень про санкції проти країни-агресорки два російських топ-олігархи Михайло Фрідман і Олег Дерипаска стали першими, хто виступив проти повномасштабного вторгнення Росії до України. 

Про це повідомляє Guardian.

Михайло Фрідман, який є одним із найбагатших людей Росії та контролює приватну інвестиційну компанію LetterOne і є засновником "Альфа-банку" - найбільшого російського приватного банку, закликав припинити кровопролиття. Він заявив, що народився у Львові та назвав війну Росії проти України трагедією. У 2021 році Фрідман займав 128 місце в рейтингу найбагатших людей світу

Інший російський мільярдер, засновник алюмінієвого гіганта "Русал" Олег Дерипаска закликав розпочати мирні переговори як можна швидше. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 18:00 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 150
  • бойові броньовані машини - 706
  • гармати - 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4500

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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