Санкції гарантують Росії шлях "назад у минуле": в Арктиці зупинився великий проєкт "Роснєфті"

Санкції гарантують Росії шлях "назад у минуле": в Арктиці зупинився великий проєкт "Роснєфті"

Великий проєкт розробки нафти в Арктиці "Восток Ойл" російської "Роснєфті" зупинився через санкції проти РФ.

Інвестори оцінили його у 70 млрд євро.

Як повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, до кінця десятиліття там планувалося видобувати 2% нафти у світі.

"Проте, за прогнозами, запустити його не вийде до 2029 року, хоча запуск планувався у 2024 році. Західні санкції гарантують Росії шлях "назад у минуле"", - зазначив голова ОП.

Єрмак також додав, що газове ембарго - це головна річ, яка має бути у сьомому санкційному пакеті ЄС. Також необхідно обмежити весь імпорт нафти.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 133-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

У відповідь на російську агресію низка країн, зокрема США, Канада, Велика Британія, ЄС, Японія, інші, ввели проти Москви безпрецедентні економічні та персональні санкції. Санкційних пакетів наразі вже ухвалено шість, на черзі сьомий пакет.

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