Санкції не працюють: західні компанії все ще допомагають Росії виробляти ракети — аналітик

Необхідно впровадити обмеження не лише щодо російських компаній, але й “третіх” країн, які продовжують торгівлю з державою-агресоркою.
Західні компанії, які є виробниками мікросхем, що використовуються у російських ракетах, обходять санкції проти РФ і при цьому формально не порушують законодавство ЄС.
Про це говорив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан під час дискусії в Military Media Center,
За його словами, санкції діють недостатньо ефективно, оскільки існують “лазівки”, які дозволяють їх обходити.
“Для кожної такої деталі потрібен свій ланцюжок поставок. І звичайно, що є по кілька фірм-прокладок, через які проводяться тільки документи, а не самі товари”, — сказав Сергій Кузан.
Аналітик наголосив, що таким чином порушуються принципи, заради яких запроваджувались ці обмеження.
На думку експерта, не лише щодо російських компаній, а й стосовно «третіх» країн, які не застосували санкції щодо Росії і які допомагають Росії обходити ці санкції, повинні бути запроваджені обмеження.
Нагадаємо, 21 червня 2023 року посли країн-членів Євросоюзу погодили 11-й пакет санкцій проти Росії за її вторгнення до України. Обмеження спрямовані на протидію обходу Росією вже запроваджених санкцій.
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