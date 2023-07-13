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Санкції не працюють: західні компанії все ще допомагають Росії виробляти ракети — аналітик

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Санкції не працюють: західні компанії все ще допомагають Росії виробляти ракети — аналітик

Санкції проти РФ недостатньо ефективні / Фото: ТСН.ua

Необхідно впровадити обмеження не лише щодо російських компаній, але й “третіх” країн, які продовжують торгівлю з державою-агресоркою.

Західні компанії, які є виробниками мікросхем, що використовуються у російських ракетах, обходять санкції проти РФ і при цьому формально не порушують законодавство ЄС. 

Про це говорив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан під час дискусії в Military Media Center,

За його словами, санкції діють недостатньо ефективно, оскільки існують “лазівки”, які дозволяють їх обходити. 

“Для кожної такої деталі потрібен свій ланцюжок поставок. І звичайно, що є по кілька фірм-прокладок, через які проводяться тільки документи, а не самі товари”, — сказав Сергій Кузан.

Аналітик наголосив, що таким чином порушуються принципи, заради яких запроваджувались ці обмеження.

На думку експерта, не лише щодо російських компаній, а й стосовно «третіх» країн, які не застосували санкції щодо Росії і які допомагають Росії обходити ці санкції, повинні бути запроваджені обмеження.

Нагадаємо, 21 червня 2023 року посли країн-членів Євросоюзу погодили 11-й пакет санкцій проти Росії за її вторгнення до України. Обмеження спрямовані на протидію обходу Росією вже запроваджених санкцій.

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Дата публікації
Перегляди
287
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