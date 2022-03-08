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Санкції посеред ночі: Японія запровадила обмеження щодо російських та білоруських громадян і компаній

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Санкції посеред ночі: Японія запровадила обмеження щодо російських та білоруських громадян і компаній

Associated Press

У санкційному списку – олігархи, пропагандисти та високопосадовці.

Японія, в якої вже розпочався день 8 березня, запровадила санкції проти громадян та компаній Росії та Білорусі. Усі вони причетні до оточення президента РФ і всі разом працюють на "машину", яка й запустила війну Росії в України.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Японії.

Зокрема, в російський список санкцій увійшли дві компанії та 20 осіб. Серед них:

  • прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков,
  • перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко,
  • заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак,
  • голова Чечні Рамзан Кадиров,
  • олігархи-брати Ротенберги,
  • олігарх Геннадій Тимченко,
  • олігарх Алішер Усманов,
  • "Агентство інтернет-досліджень",
  • ПВК "Вагнер".

Японія також заборонила постачати до Росії нафтопереробне обладнання.

У білоруському списку санкцій - 12 фізичних осіб, а також 10 компаній та організацій.

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