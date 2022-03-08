Санкції посеред ночі: Японія запровадила обмеження щодо російських та білоруських громадян і компаній

У санкційному списку – олігархи, пропагандисти та високопосадовці.
Японія, в якої вже розпочався день 8 березня, запровадила санкції проти громадян та компаній Росії та Білорусі. Усі вони причетні до оточення президента РФ і всі разом працюють на "машину", яка й запустила війну Росії в України.
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Японії.
Зокрема, в російський список санкцій увійшли дві компанії та 20 осіб. Серед них:
- прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков,
- перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко,
- заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак,
- голова Чечні Рамзан Кадиров,
- олігархи-брати Ротенберги,
- олігарх Геннадій Тимченко,
- олігарх Алішер Усманов,
- "Агентство інтернет-досліджень",
- ПВК "Вагнер".
Японія також заборонила постачати до Росії нафтопереробне обладнання.
У білоруському списку санкцій - 12 фізичних осіб, а також 10 компаній та організацій.
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