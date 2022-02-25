Санкції проти "Сбербанку", "ВТБ" і еліти: США вдарили по російській економіці санкціями

Санкції проти "Сбербанку", "ВТБ" і еліти: США вдарили по російській економіці санкціями

Обмеженян спрямовані на основну інфраструктуру російської фінансової системи.

Сполучені Штати Америки ввели безпрецедентні та розширені санкції проти Росії через вторгнення до України.

Про це повідомили в американському Міністерстві фінансів.

"Сполучені Штати вжили значних і безпрецедентних дій у відповідь на подальше вторгнення Росії в Україну, накладаючи серйозні економічні витрати, які матимуть як негайні, так і довгострокові наслідки для російської економіки та фінансової системи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обмеженян спрямовані на основну інфраструктуру російської фінансової системи. Зокрема, йдеться про найбільші фінструктури РФ.

США розірвали зв'язки з найбільшою фінансовою установою Росії - "Сбербанком", включаючи 25 дочірніх компаній, шляхом запровадження санкцій щодо кореспондентських та наскрізних рахунків. "Ця дія обмежить доступ "Сбербанку" до операцій, що здійснюються в доларах. "Сбербанк"є найбільшим банком у Росії, володіє майже однією третиною всіх активів російського банківського сектора, тісно пов'язаний із світовою фінансовою системою та системно важливий для російської фінансової системи", - зазначили у США.

Крмі того, обмеження стосуються другої за феличиною російської фінустанови "Банку ВТБ", включаючи 20 дочірніх компаній. "Ця дія заморозить будь-які активи "ВТБ", що зачіпають фінансову систему США. Заборонить американським особам мати з ними справу. "ВТБ" володіє майже п'ятою частиною всіх активів російського банківського сектора, що сильно залежить від фінансової системи США та західних країн і має системне значення для російської фінансової системи" , – йдеться у повідомленні.

Санкції також стосуються банку "Відкриття", ВАТ "Совкомбанк" та Новікомбанку та 34 дочірніх компаній.

Санкції торкнуться боргу та капіталу 30 найважливіших великих російських підприємств та організацій. Йдеться про обмеження на всі операції, надання фінансування та інші операції з новими борговими зобов'язаннями з терміном погашення понад 14 днів та новими акціями, випущеними тринадцятьма російськими державними підприємствами та організаціями: "Сбербанк", "Альфа-Банк", "Московський кредитний банк", "Газпромбанк", "Россельхозбанк", "Газпром", "Ростелеком", "РусГідро", "Алроса", "Радкомфлот", РЖД.

Американські санкції передбачають жорсткі обмеження імпорту Росією високотехнологічних товарів, зокрема напівпровідників, лазерів та сенсорів.

Крім того, запроваджено окремі санкції проти людей, які наживаються на війні. Зокрема, обмеження стосуються російської еліти та членів їхніх сімей. Під санкціями опинилися сини голови "Роснафти" Ігоря Сечіна, секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева, спецпредставника президента РФ з питань природоохоронної діяльності Сергія Іванова, топ-менеджери "ВТБ" та "Сбербанку".