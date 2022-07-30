Санкції стали катастрофою для російської економіки - дослідження Єльського університету

Дослідники дійшли висновку - у Кремля закінчуються гроші, Росія втрачає позиції на ринку енергоресурсів, імпортозаміщення не працює, а бізнес та заможні росіяни покидають країну.

Санкції мали катастрофічний вплив на економіку Росії, переконаний професор Єльського університету Джеффрі Сонненфельд.

Про це свідчить дослідження проведене Сонненфельдом разом з командою дослідників на основі вивчення статистики РФ, даних торговельних партнерів Росії, даних про перевезення та інших джерел.

Дослідники дійшли висновку, що у Кремля закінчуються гроші, Росія втрачає позиції на ринку енергоресурсів, імпортозаміщення не працює, а бізнес та заможні росіяни покидають країну.

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Про це повідомляє "Голос Америки".

Більше 1000 компаній вийшли, або оголосили про вихід з Росії з лютого, свідчать дані аналітиків, зібрані на основі повідомлень компаній. Це ставить під удар 40% російскої економіки. Інвестиції цих компаній складали більше 600 млрд дол, а кількість робочих місць, які вони створили перевищує 5 мільйонів, зауважують економісти.

Дослідники вказують - торгівля енергоресурсами з Росією значно більш важлива для Росії, ніж для світу. Практично 60% надходжень російського бюджету залежать від продажу енергоресурсів. Поставки російського газу до Європи впали до рекордно малих значень за п'ять місяців, а можливість збільшення поставок на схід, як це декларує Путін, обмежена через відсутність інфраструктури.

У Кремля закінчуються гроші, роблять висновок дослідники. Росія вирачає валютні резерви, до яких має доступ, надзвичайними темпами З близько 600 млрд доларів золотовалютних резервів країни, майже 300 заблоковано за кордоном. З часу повномасштабної агресії, резерви зменшились на 75 млрд дол. Дослідники вказують на заяву російського міністра фінансів Сілуанова, який запропонував витратити третину російського резервного фонду, Національного фонду добробуту, на покриття дефіциту бюджету.

Імпортозаміщення не працює, говорять аналітики, вказуючи, що Росії довелось значно скоротити випуск автомобілів і скасувати низку вимог з безпеки. Росія втрачає доступ до запчастин та високотехнологічних товарів, що обмежує можливість ремонтувати та підтримувати літаки та устаткування, виробляти танки та інші товари.

Різко, більш ніж на 20%, за період з початку агресії, впала роздрібна торгівля і споживання, в порівнянні до цього ж періоду минулого року, вказують науковці, посилаючись на дані "Сбєрбанку" а також інтернет-продаж Yahoo.

Одним із індикаторів того, що росіяни виводять кошти за кордон, за оцінками аналітиків, стало зростання попиту на нерхумість на Близькому Сході. Агенти з нерухомості в Дубаї повідомляють, що їхні надходження від продажу росіянам зібльшились вдвічі, а у декого і втричі.

Після вторгнення Росії до України, десятки країн послідовно проводять політику санкцій щодо Росії. В Росії визнають вплив санкцій на економіку. Зокрема російський президент Путін заявив, про необхідність зважати на ризики для економіки через санкції.

Водночас Єльські дослідники також розкритикували своїх колег за надто оптимістичні прогнози щодо Росії, які базуються на російських даних. Адже, йдеться в дослідженні, статистика дані, яку періодично публікує РФ, - все більш фрагментована, неповна і включає здебільшого лише позитивні дані, в той час як негативні відкидаються.

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