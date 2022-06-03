Санкції ЄС спричинили надзвичайну ситуацію в діяльності найбільшого депозитарію цінних паперів РФ

Центральний депозитарій Російської Федерації змушений був припинити розрахункові операції в євро.

Національний розрахунковий депозитарій (НРД) на тлі запровадження санкцій з боку ЄС заявив про визнання надзвичайної ситуації під час здійснення депозитарної та банківської діяльності.

Про це повідомляють на сайті цього найбільшого депозитарію цінних паперів у Росії, який входить до групи “Московська біржа”.

У повідомленні йдеться про призупинення проведення операцій у євро через санкції ЄС. Операції зі списання або зарахування коштів в інших іноземних валютах проводяться у звичайному режимі.

Європейський союз включив Національний розрахунковий депозитарій РФ до шостого пакету санкцій, про що було повідомлено у п’ятницю, 3 червня.

НРД відіграє істотну роль у функціонуванні фінансової системи Росії та її зв'язку з міжнародною фінансовою системою, що прямо чи опосередковано дозволяє російському уряду проводити свою діяльність.

Зокрема, він надає послуги розрахунково-касового обслуговування, реєстрації позабіржових угод (репозитарій), інформаційні послуги, послуги з управління ліквідністю та технологічні послуги. НРД також став платіжним агентом із кількох випусків російських єврооблігацій — “Росія-2023”, “Росія-2028”, “Росія-2042” та “Росія-2043”.

Офіс компанії розташований у Москві.

Право на владу: як санкції ЄС можуть стримати апетити Росії

Нагадаємо, від 4 червня в Євросоюзі тимчасово призупиняють усі збори з товарів, які надходитимуть до ЄС з України, нові правила діятимуть один рік.

Читайте також: