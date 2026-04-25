Санкції США проти російської нафти: Бессент зробив нову заяву

Міністр фінансів США Скотт Бессент / © Associated Press

Реклама

США не планують продовжувати винятки для санкцій проти РФ, які дозволяють купувати російську нафту та нафтопродукти, що перебувають на завантажених танкерах у морі.

На цьому наголосив міністр фінансів США Скотт Бессент в коментарі Associated Press.

У виданні нагадали, що США спочатку видали звільнення від санкцій щодо продажу російської нафти та нафтопродуктів у березні з метою стабілізації світових енергетичних ринків після того, як ціни на сиру нафту зросли вище 100 доларів за барель.

Реклама

Раніше Міністерство фінансів поновило дію винятку лише через два дні після того, як Бессент заявив у Білому домі, що не планує продовжувати послаблення санкцій.

Такі зміну позиції чиновник адміністрації Трампа пояснив необхідністю допомогти понад 10 найбіднішим та найвразливішим країнам світу в умовах енергетичної кризи.

«Це було для тих вразливих і бідних країн. Але я не думаю, що у нас буде ще одне продовження. Я думаю, що російська нафта, що знаходиться на воді, була значною мірою вичерпана», — заявив він.

Бессент виключив можливість поновлення винятків для санкцій не тільки для Росії, але й для Ірану.

Реклама

«У нас блокада, і нафта [з Ірану] не надходить. Ми вважаємо, що в наступні два-три дні їм доведеться почати зупиняти виробництво, що дуже погано вплине на їхні свердловини», — зазначив міністр фінансів, натякаючи на економічний тиск на Тегеран, який повинен змусити владу Ірану погодитися на переговори із США та укладення угоди.

Санкції США проти нафти з РФ — останні новини

Нагадаємо, демократи в Сенаті США розкритикували адміністрацію президента Дональда Трампа через послаблення санкцій щодо нафти Російської Федерації.

Раніше пані посол України у США Ольга Стефанішина закликала адміністрацію Дональда Трампа відновити санкції проти російської нафти та не допустити, щоб РФ отримувала вигоду від дій Ірану.

Перед тим у Міністерстві фінансів США ухвалили рішення продовжити дію винятків з нафтових санкцій щодо Росії та Ірану після звернень низки країн.

Реклама

Нещодавно єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович заявив, що Сполучені Штати не планують повторно продовжувати виняток із санкцій проти російської нафти, який був запроваджений на тлі війни на Близькому Сході.