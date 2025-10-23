- Дата публікації
-
- Гроші
- 191
- 2 хв
Санкції США шокували нафтопереробників Китаю — Bloomberg
Китайські компанії через співпрацю із підсанкційними російськими гігантами нафтової прмисловості ризикують бути відрізаними від західних банківських систем.
Санкції США проти російських компаній «Роснефть» та «Лукойл» повпливають на нафтову промисловість Китаю, де державні та приватні нафтопереробні заводи отримують до 20% імпорту сирої нафти з Росії.
Про це пише видання Bloomberg.
Китайські компанії, які співпрацюють із суб’єктами, що перебувають під санкціями, ризикують бути відрізаними від західних банківських систем та доступу до доларів, або ж бути заблокованими західними виробниками, торговцями, перевізниками та страховиками.
Центральним елементом масштабної торгівлі між Росією та Китаєм є довгостроковий контракт між «Роснефтью» та державною компанією China National Petroleum Corp., який передбачає закупівлю сирої нафти ESPO трубопроводами до нафтопереробних заводів, що не мають виходу до моря, у північному регіоні Дацін.
За словами трейдерів, заводи там переважно залежать від російської сировини, що робить їх особливо вразливими до будь-яких перебоїв.
«Роснефть» та «Лукойл» також входять до числа фірм, що експортують ESPO зі східного російського порту Козьміно до приватних нафтопереробних заводів, зосереджених у провінції Шаньдун та вздовж узбережжя.
За даними аналітичної компанії Kpler, минулого року ці дві фірми разом постачили близько чверті російського експорту нафти до Китаю.
Нагадаємо, у відповідь на останні американські санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії Китай заявив, що виступає проти односторонніх санкцій, які не мають підстав у міжнародному праві або дозволу Ради Безпеки ООН.
Очільник Мінфіну США Скотт Бессент пояснив запровадження санкцій проти двох найбільших російських нафтових компаній «Роснефть» і «Лукойл» розчаруванням президента Дональда Трампа станом переговорів з російським президентом Володимиром Путіним про припинення війни в Україні.