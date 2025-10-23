Санкції США шокували нафтопереробників Китаю — Bloomberg

Санкції проти російських нафтових компаній / © Getty Images

Реклама

Санкції США проти російських компаній «Роснефть» та «Лукойл» повпливають на нафтову промисловість Китаю, де державні та приватні нафтопереробні заводи отримують до 20% імпорту сирої нафти з Росії.

Про це пише видання Bloomberg.

Китайські компанії, які співпрацюють із суб’єктами, що перебувають під санкціями, ризикують бути відрізаними від західних банківських систем та доступу до доларів, або ж бути заблокованими західними виробниками, торговцями, перевізниками та страховиками.

Реклама

Центральним елементом масштабної торгівлі між Росією та Китаєм є довгостроковий контракт між «Роснефтью» та державною компанією China National Petroleum Corp., який передбачає закупівлю сирої нафти ESPO трубопроводами до нафтопереробних заводів, що не мають виходу до моря, у північному регіоні Дацін.

За словами трейдерів, заводи там переважно залежать від російської сировини, що робить їх особливо вразливими до будь-яких перебоїв.

«Роснефть» та «Лукойл» також входять до числа фірм, що експортують ESPO зі східного російського порту Козьміно до приватних нафтопереробних заводів, зосереджених у провінції Шаньдун та вздовж узбережжя.

За даними аналітичної компанії Kpler, минулого року ці дві фірми разом постачили близько чверті російського експорту нафти до Китаю.

Реклама

Нагадаємо, у відповідь на останні американські санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії Китай заявив, що виступає проти односторонніх санкцій, які не мають підстав у міжнародному праві або дозволу Ради Безпеки ООН.

Очільник Мінфіну США Скотт Бессент пояснив запровадження санкцій проти двох найбільших російських нафтових компаній «Роснефть» і «Лукойл» розчаруванням президента Дональда Трампа станом переговорів з російським президентом Володимиром Путіним про припинення війни в Україні.