Санофі передала МОЗ України близько 12 тисяч доз вакцини проти грипу для захисту вразливих груп населення

Міністерство охорони здоров’я України отримало від фармацевтичної компанії «Санофі" близько 12 тисяч доз вакцини проти грипу власного виробництва, щоб захистити українців із груп ризику.

За словами Ігоря Кузіна, заступника Міністра охорони здоров’я, головного державного санітарного лікаря, Україна перебуває в епідемічному сезоні з грипу та ГРВІ. За даними щотижневого моніторингу, реєструється стабілізація кількості захворювань на COVID-19 та збільшується кількість випадків грипу.

«Враховуючи ці дані, очікується, що з січня і до квітня вірус грипу буде переважати над коронавірусною інфекцією. Тому в рамках гуманітарного партнерства близько 12 тисяч доз вакцини проти грипу будуть розподілені до медзакладів країни для проведення щеплень, в першу чергу для пацієнтів з групи ризику», - зазначив Кузін.

Свою чергою, керівниця департаменту вакцин Санофі в Україні Анна Пастушина додала, що щорічна вакцинація проти грипу, яка рекомендована впродовж всього епідсезону, разом із дотриманням правил особистої гігієни, правильного харчування та інших заходів, є найкращим заходом для захисту від грипу та його ускладнень.

«Вакцина проти грипу виробництва Санофі, яку ми надаємо на потреби МОЗ, є чотиривалентною та відповідає останнім рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров'я для сезону грипу 2023–2024 років і рекомендована до використання до кінця епідсезону», - повідомила Анна Пастушина.

Зазначимо, що грип — це гостре вірусне захворювання, що найчастіше вражає органи дихання, може протікати в тяжкій формі, спричинити ускладнення: пневмонії, отити, синусити, менінгіт та навіть призвести до смерті. До груп ризику належать: люди старше 60 років, діти від 6 місяців, вагітні, люди з хронічними захворюваннями, а також люди з професійної групи ризику, які працюють з населенням та у великих колективах.

Санофі продовжує виконувати взяті на себе зобов’язання з підтримки здоров’я українців під час війни та активно приєднується до боротьби з епідемічними загрозами. З початку повномасштабного вторгнення та станом на січень 2024 року компанія передала на гуманітарні потреби України понад 40 млн доз ліків та вакцин власного виробництва, якими скористалися більше, як 22 млн пацієнтів. Загальна вартість наданої компанією допомоги становить понад 1,52 млрд грн.