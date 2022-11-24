Ще 50 тисяч українців можуть отримати грошову допомогу - Мінсоцполітики

За запитом міжнародної організації до списку включені заяви людей, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях.

Мінсоцполітики в рамках укладеного меморандуму з Норвезькою радою у справах біженців передало список заяв для виплати грошової допомоги 50 тисяч українців, які подали заявку на платформі "єДопомога".

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що за запитом міжнародної організації до списку включені заяви людей, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях. Це вже другий список, наданий Норвезькій раді у справах біженців.

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"Звертаємо увагу, що після передачі списків на виплату міжнародні організації проводять додаткову перевірку щодо дедублікації виплат. Нагадуємо, рішення щодо надання допомоги приймають міжнародні організації. Пріоритетними є вразливі групи людей, зокрема внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю, пенсіонери, одинокі батьки, які самостійно виховують дітей, малозабезпечені сім`ї", - наголосили у міністерстві.

На сьогодні громадянами України подано понад 10 млн заявок, у зв’язку з чим було тимчасово припинено збір заявок на платформі "єДопомога" для їх передачі за запитом до міжнародних організацій.

Нагадаємо, у Польщі 70% громадян підтримують приймання українських біженців. Крім того, приблизно кожен третій опитаний поляк вважає, що завдяки українцям їхнє суспільство культурно збагатиться, а роль Польщі на міжнародній арені посилиться.

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