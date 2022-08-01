"Ще не час робити висновки": Зеленський прокоментував відновлення експорту зерна через порт в Одесі

Це необхідно не тільки для того, щоб зупинити продовольчу кризу, а й щоб українці мали робочі місця.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні почалося виконання ініціативи щодо експорту українського зерна та іншої агропродукції з наших портів на Чорному морі. Перше судно, яке перевозить 26 тисяч тонн кукурудзи, вийшло з порту Одеси. Станом на зараз ще не час робити будь-які висновки та прогнозувати подальші події. Але порт запрацював, експортний рух почався, і це можна назвати першим позитивним сигналом того, що є шанс зупинити розгортання продовольчої кризи у світі. Наразі все залежить від виконання безпекових параметрів ініціативи, а це – відповідальність партнерів, насамперед Організації Об’єднаних Націй і Туреччини", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що відновлення експорту зерна є важливим для України.

"Для нашої держави це має значну користь, і питання не лише в мільярдах доларів валютної виручки. До вирощування експортних аграрних культур залучені близько півмільйона українців, а якщо додати суміжні галузі, то це плюс мільйон робочих місць. Звідси й відповідна державна увага до виконання експортної ініціативи. Це справді потрібно нашим людям", - сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Україні вдалося прорвати блокаду портів на Чорному морі. Перший суховантаж із нашим збіжжям вирушив гуманітарним коридором з одеського порту до ліванського Триполі.

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