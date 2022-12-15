Ще один “гаманець” Путіна та його родина потрапили до списку санкцій США: хто ще у списку

Санкційний список Мінфіну США поповнили два члени уряду РФ, російські губернатори та низка юридичних осіб, серед яких "Росбанк" та "дочки" банку "ВТБ".

У четвер, 15 грудня, США запровадили санкції проти одного із найбагатших людей Росії, який належить до “гаманців” Путіна, Володимира Потаніна та його родини — дружини, доньки та сина. Також у переліку чимала кількість російських урядовців та низка юридичних осіб.

Про це стало відомо з інформації, опублікованої на сайті Мінфіну США.

Головним фігурантом оновленого списку санкцій, безумовно, є 61-річний Володимир Потанін, якого зараховують до п’ятірки найбагатших людей Росії. Його статки Forbes оцінює приблизно в 26 мільярдів доларів.

Хто такий Володимир Потанін

З приходом до влади Путіна Володимир Потанін став одним із спонсорів партії "Єдина Росія" через свій фонд "Розвиток регіонів". У липні 2003 року Потанін брав участь у всеросійському форумі прихильників партії "Єдина Росія". Потанін підтримує дружні стосунки з Путіним і регулярно грає з ним у хокей.

Фото: Associated Press

Потанін є власником та керівником інвестиційної компанії “Інтеррос”, якій належить контрольний пакет акцій найбільш ласого шматка пострадянської промисловості - корпорації “Норильський нікель” (“Норнікель”). Він належить до олігархів, готових вкластися в політично вигідні Кремлю проекти з державною участю в обмін на держзамовлення.

Потанін був одним із авторів ідеї проведення Олімпійських ігор у Сочі, вклавши у їхнє проведення $700 млн власних коштів. Після незаконної анексії Криму та запровадження санкцій щодо Росії Потанін заявляв, що готовий відбудувати за рахунок бюджету туристичні комплекси Криму.

У 2014 році Потанін заявляв, що у відповідь на санкції росіяни "зціплять зуби та почекають стільки, скільки треба". Тоді ж в інтерв'ю агентству Bloomberg він запевняв, що Путін має велику популярність серед населення Росії, пік впливу санкцій на російську економіку минув і немає нічого поганого у словосполученні “путінська Росія”.

У травні 2020 року на одному з підприємств “Норнікеля”, президентом якого є Потанін, стався розлив понад 20 000 т нафтопродуктів — це було найбільше забруднення води в російській Арктиці за всю історію. Мільярдер тоді вислухав критику від Путіна і визнав, що створив російському президенту проблеми. При цьому він додав, що йому вдалося збудувати “довірчі відносини” з Путіним.

Хто з родичів та які активи Потаніна під санкціями

Окрім самого Володимира Потаніна, під санкціями Мінфіну США опинилися його 44-річна дружина Катерина та діти від першого шлюбу - 38-річна донька Анастасія та 33-річний син Іван.

Під санкціями опинилася яхта “Нірвана”, яка належить Потаніну і була збудована у 2012 році.

Фото: Associated Press

Також під санкції потраплять його інвестиційна компанія “Інтеррос” та недавно придбаний структурами Потаніна “Росбанк”.

До корпорації “Норнікель”, яка є провідним світовим виробником паладію та рафінованого нікелю, санкції застосовані не будуть.

Хто ще перебуває у новому санкційному списку

Під обмеження Мінфіну США потрапили також члени уряду РФ - перший віцепрем'єр-міністр Андрій Белоусов та віцепрем'єр-міністр Дмитро Чернишенко.

Також список поповнили російські губернатори - Аліханов, Артамонов, Артюхов, Авдеєв, Азаров, Бочаров, Богомаз, Дрозденко, Гладков, Голубєв, Гусєв, Хабіров, Кувшинников, Куйвашев, Моор, Нікітін, Ніколаєв, Островський, Паслер, Текслер, Томенко, Травніков, Усс, Уйба, Володимиров та Воробйов.

Окрім згаданого “Росбанку”, санкції застосовані до 17-ти дочірніх структур банку “ВТБ”, в якому державна частка власності становить понад 60%.

Нагадаємо, 15 грудня відбувається новий раунд переговорів послів країн Європейського союзу, які поки не змогли погодити девʼятий пакет санкцій проти Росії за її агресію проти України.

Читайте також: