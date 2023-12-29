«Що більше виготовлятимемо вдома, то стійкішою буде економіка», — міністерка економіки Юлія Свириденко

В Україні за січень-листопад 2023 року фінансування сектору безпеки та оборони склало понад 1,5 трильйона гривень. Для збільшення надходжень потрібно розвивати внутрішнє виробництво та стимулювати закупівлі товарів, вироблених всередині країни.

Що більше виготовлятимемо вдома, то стійкішою буде економіка, адже з кожної гривні, витраченої на український товар, до 40% повертається у бюджет. Окрім того, збільшення внутрішнього виробництва впливає на рівень зборів податків, які вкрай необхідні для фінансування оборони. Таку думку висловила на своїй сторінці в мережі Facebook перша віцепрем'єр-міністерка України, міністерка економіки Юлія Свириденко.

«За січень-листопад 2023 року фінансування сектору безпеки та оборони склало понад 1,5 трильйона гривень. Зібрано податків та зборів — понад 1 трильйон гривень. Тобто кожна гривня сплачених податків іде на сектор безпеки та оборони. І, як показують цифри, маємо прагнути більшого», — розповіла Юлія Свириденко.

Міністерка переконана, що у 2024 році держава, місцеві органи влади та самі українці у закупівлях, як публічних, так і приватних, мають надавати перевагу українському та збільшувати таким чином наші можливості підтримки війська.

«Цьогоріч ми вкотре переконалися у дуже простій, але дуже важливій істині: підтримка українських виробників — це важлива складова нашої національної безпеки. Адже сектор безпеки і оборони ми можемо фінансувати виключно коштами, які заробляємо всередині країни. Купувати товари українського виробництва — це питання нашого виживання під час війни. Тому наша задача всюди, де можливо, перейти на українські товари й компоненти», — зазначила Юлія Свириденко.

На її думку, українським виробникам під час війни складно освоювати випуск нової продукції, вони знаходяться в нерівних умовах в порівнянні зі світовими виробниками, адже останні працюють в мирних країнах. Тим не менше український бізнес в повному обсязі виконує свої зобов'язання по контрактах, навіть коли вимушений працювати під ворожими обстрілами.

«Ця надзвичайна стійкість вітчизняного бізнесу не може не надихати. Тому ми звертаємось до закупівельників, щоб вони були відповідальними при виборі тих чи інших постачальників, віддаючи перевагу українським виробникам, які своєю чергою підтримують вітчизняну економіку», — впевнена міністерка економіки.

Нагадаємо, проєкт USAID «Інвестиції для стійкості бізнесу» у партнерстві з Міністерством економіки України оголошує про початок нової грантової програми для середніх та великих підприємств. Загальна сума фінансування становить $ 15 мільйонів. Один бізнес зможе отримати грант від $ 250 тисяч до $ 2 мільйонів.