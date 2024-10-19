Що буде із курсом валют наступного тижня - прогноз банкіра

Наступного тижня, як і протягом кількох місяців, ринку буде властива різновекторність.

На валютному ринку у жовтні умови досить "теплі". Курсові показники незначно і ледь помітно рухаються догори.

Про це в коментарі "РБК-Україна" сказав очільник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий.

З його слів, наступного тижня, як і протягом кількох місяців, валютному ринку буде властива різновекторність. Курси то зростають, то знижуються.

"Крім того, Нацбанк докладає зусиль, аби учасники ринку почувалися до міри затишно: раптові та карколомні курсові зміни майже виключені, а поточні коливання відбуваються згідно із системою, притаманною режиму "керованої гнучкості", тобто у щоденному вимірі вони є мізерними", - сказав Лєсовий.

"Нагадаю, що середньозважений курс наступного року буде на рівні 45 грн/долар. Однак, на мій погляд, зараз попит не перетинає межу допустимого. Він не є таким, щоб з ним не можна було впоратися помірними валютними інтервенціями. Саме тому очікується, що наступного тижня ситуація копіюватиме попередній тиждень", - сказав банкір.

За його прогнозом, наступного тижня коридори допустимих валютних змін складуть 41,1-41,5 грн/долар та 45-47 грн/євро (на міжбанку) та 41,2-41,7 грн/долар та 45-47,5 грн/євро (на готівковому ринку).

Залежно від валюти середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0,3-0,5 грн.

Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 2% від стартового курсу тижня.

Нагадаємо, очільник НБУ Андрій Пишний зробив прогноз того, що буде з курсом долара в жовтні. З його слів, українцям найближчим часом не варто очікувати змін у валютно-курсовій політиці.

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