Що буде з цінами на пальне через страйк перевізників на кордоні: прогноз експертів

Провал імпорту підвищив також ажіотажний попит на газ внутрішнього виробництва.
Ситуація, яка розгорнулася на польсько-українському кордоні, суттєво вдарила по скрапленому газу. Все через те, що 30% імпорту, або 20% усього ринку цього пального, потрапляє в Україну саме через польську ділянку кордону.
Про це йдеться у статті "Польське випробування для українського паливного ринку".
Як мовиться у матеріалі, імпорт газу з Польщі та країн Балтії почав скорочуватися від жовтня.
"У середньому протягом дев’яти місяців 2023 року з цих напрямків було поставлено 52,7 тис. тонн LPG на місяць, а в жовтні вже 35,3 тис. тонн. Страйки додатково висушили цей напрямок: з 6 по 12 листопада імпорт газу за цим напрямком зменшився на 55%, до 4,7 тис. тонн, порівняно з тижнем раніше", - вказано у повідомленні.
Крім того, провал імпорту підвищив також ажіотажний попит на газ внутрішнього виробництва.
"Від початку листопада середня вартість LPG на аукціоні "Української енергетичної біржи зросла за деякими лотами до 64 тис. грн/тонна, або на понад 30% порівняно із початком жовтня", - сказано в повідомленні.
Ще одна проблема - обмежена кількість газовозів, яких значно менше, ніж бензовозів.
За словами учасників ринку, якщо раніше газовоз робив чотири ходки за кордон на місяць, то зараз — одну. Відповідно, пропорційно менше пального вдається завезти.
Ситуація на кордоні
Нагадаємо, 6 листопада на кордоні розпочався страйк польських перевізників. Повідомлялося про блокування руху вантажного транспорту в напрямку пунктів пропуску “Ягодин-Дорогуськ”, “Краківець-Корчова”, “Рава-Руська-Гребенне”.
Зазначимо, черги на трьох пунктах пропуску в напрямку України, які є фактично заблокованими польськими протестувальниками, зранку 18 листопада збільшилися. Загалом там перебуває близько 2800 вантажівок.
Міністр агрополітики заявив, що блокада на українсько-польському кордоні впливає на дві сторони. І завдає збитків як Україні, так і Польщі.