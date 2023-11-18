Що буде з цінами на пальне через страйк перевізників на кордоні: прогноз експертів

Ситуація, яка розгорнулася на польсько-українському кордоні, суттєво вдарила по скрапленому газу. Все через те, що 30% імпорту, або 20% усього ринку цього пального, потрапляє в Україну саме через польську ділянку кордону.

Про це йдеться у статті "Польське випробування для українського паливного ринку".

Як мовиться у матеріалі, імпорт газу з Польщі та країн Балтії почав скорочуватися від жовтня.

"У середньому протягом дев’яти місяців 2023 року з цих напрямків було поставлено 52,7 тис. тонн LPG на місяць, а в жовтні вже 35,3 тис. тонн. Страйки додатково висушили цей напрямок: з 6 по 12 листопада імпорт газу за цим напрямком зменшився на 55%, до 4,7 тис. тонн, порівняно з тижнем раніше", - вказано у повідомленні.

Крім того, провал імпорту підвищив також ажіотажний попит на газ внутрішнього виробництва.

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"Від початку листопада середня вартість LPG на аукціоні "Української енергетичної біржи зросла за деякими лотами до 64 тис. грн/тонна, або на понад 30% порівняно із початком жовтня", - сказано в повідомленні.

Ще одна проблема - обмежена кількість газовозів, яких значно менше, ніж бензовозів.

За словами учасників ринку, якщо раніше газовоз робив чотири ходки за кордон на місяць, то зараз — одну. Відповідно, пропорційно менше пального вдається завезти.

Ситуація на кордоні

Нагадаємо, 6 листопада на кордоні розпочався страйк польських перевізників. Повідомлялося про блокування руху вантажного транспорту в напрямку пунктів пропуску “Ягодин-Дорогуськ”, “Краківець-Корчова”, “Рава-Руська-Гребенне”.

Зазначимо, черги на трьох пунктах пропуску в напрямку України, які є фактично заблокованими польськими протестувальниками, зранку 18 листопада збільшилися. Загалом там перебуває близько 2800 вантажівок.

Міністр агрополітики заявив, що блокада на українсько-польському кордоні впливає на дві сторони. І завдає збитків як Україні, так і Польщі.

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