Що буде з цінами на продукти 2024 року: до чого готуватися українцям

У Міністерстві агрополітики вважають, що наступного року ціни на основні продукти в Україні залишаться стабільними, але лише українського виробництва.

Про це сказав перший заступник очільника профільного міністра Тарас Висоцький.

Однак він не виключив, що 2024 року в Україні відбуватимуться традиційні коливання цін, але вітчизняна продукція буде доступною для всіх споживачів. Наразі дешевшають цукор і соняшникова олія.

"Є стабільна ситуація порівняно з минулим роком — буквально 5% коливань — по м'ясу і молочній продукції. Це ми говоримо за українську продукцію. Ми поділяємо, оскільки імпорт дорогий через логістику. Але в нас із виробництвом кормів не повинно бути проблем, тому в принципі за основними блоками вітчизняної продукції має бути стабільна ситуація наступного року. Цілком можливо, що будуть традиційні, але незначні сезонні коливання. Але не більше того", — зазначив він.

Раніше стало відомо, що в Україні вже найближчим часом здорожчають овочі та фрукти, вартість підвищуватиметься щомісяця.

За даними НБУ, темпи споживчої інфляції в Україні в останній місяць літа сповільнилися до 8,6%.

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