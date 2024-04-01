Що буде з цінами на продукти весною – в аграрному комітеті відповіли, чи зростуть ціни

Чи зміняться навесні ціни на продукти в Україні та що може здорожчати.

Народний депутат та член комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук розповів, що цієї весни не прогнозується суттєвого підвищення цін на основні продукти.

"На мою думку кардинального підвищення цін на продукти не відбудеться. Овочі, які зиму зберігалися в овочесховищах, почнуть дешевшати. Зокрема зменшується ціна на картоплю та цибулю у порівнянні з січнем", – сказав парламентар.

Також нардеп спрогнозує в зниження цін на яйця, адже у весняно-літній період з'являється багато домашньої продукції, фермерські господарства за якістю та ціною вже конкурують з великими виробниками.

При цьому можуть незначно зрости ціни на молочну продукцію.

"Ціна на молочну продукцію може не суттєво підвищитися у разі подорожчання палива. У цьому випадку молочка може додати у ціні декілька відсотків через логістику", – пояснив Дмитро Соломчук.

Нагадаємо, в Україні різко здешевшав популярний овоч: яка ціна наразі.

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