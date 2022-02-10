Що буде з цінами на житло в Україні навесні – прогнози експертів з нерухомості

Що буде з цінами на житло в Україні навесні – прогнози експертів з нерухомості

Минулого року найбільше подорожчали однокімнатні та двокімнатні квартири.

Ще на 10% подорожчають квадратні метри в Україні вже навесні. Такі прогнози озвучили експерти з нерухомості.

Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 10 лютого.

Так, за даними експертів, у 2021 році найбільше подорожчали однокімнатні та двокімнатні квартири. А от трикімнатні – подешевшали майже на 4%. Усе через зниження попиту та привабливий ринок нерухомості за кордоном. А також – податкові зміни в українському законодавстві, кажуть експерти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що купити житло в Україні стане важче: покупці нерухомості будуть проходити податкову перевірку.

Як повідомлялося, також від 1 січня 2022 року згідно з "ресурсним законом" з різниці між сумою продажу фізичною особою третього і наступних об’єктів нерухомості за один рік та ціною, яка перейшла до продавця, потрібно сплатити до бюджету 18%. Раніше оподатковувався дохід, отриманий з продажу другого і наступних об’єктів за рік. Ставка становила 5%.

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