Що буде з цінами найближчими місяцями: НБУ оновив прогноз щодо інфляції

У березні темпи зростання споживчих цін в Україні впали до 3,2%. Це нижче прогнозу Національного банку. Інфляція прискориться вже найближчим часом.

Про це йдеться в "Інфляційному звіті" НБУ за квітень 2024 року.

Темпи споживчої інфляції знизилися завдяки ефектам від монетарної політики НБУ.

Йдеться, зокрема, про контрольовану ситуацію на валютному ринку, збільшення пропозиції окремих продуктів харчування, менший тиск з боку витрат на сировину та енергію.

Водночас в НБУ прогнозують, що в найближчі місяці інфляція залишатиметься низькою, проте згодом почнеться помірне прискорення. У другому кварталі вона повернеться до цільового діапазону (5%+1 відсотковий пункт) та тимчасово вийде з нього в другому півріччі. Це відбуватиметься як через тиск з боку витрат бізнесу на оплату праці, подальше відновлення споживчого попиту, так і через вичерпання впливу ефектів значних врожаїв попереднього року та м'якої зими цього року.

В НБУ зазначають, що сирі продукти в короткостроковому періоді все ще залишатимуться дешевшими, ніж минулого року. Однак, в другому півріччі ціни на них зростуть на тлі низької бази порівняння через менший очікуваний врожай.

За прогнозом НБУ, у наступні роки продовольча інфляція повернеться до низького рівня (3-4% на рік) завдяки поступовому нарощуванню виробництва продуктів харчування, а також зниженню світових цін на продовольство.

У Нацбанку також зазначають, що фіксація тарифів на окремі послуги ЖКГ, зокрема газ, гарячу воду та опалення, залишалася вагомим чинником стримування адміністративної складової інфляції. Проте очікується поступове приведення тарифів на послуги ЖКГ до ринково обґрунтованих рівнів. Це стане вагомим проінфляційним чинником.

У Міністерстві агрополітики вважають, що 2024 року ціни на основні продукти в Україні залишаться стабільними, але лише українського виробництва.

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