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Що буде з ціною на пальне до кінця серпня: радник президента дав обнадійливий прогноз

Що буде з ціною на пальне до кінця серпня: радник президента дав обнадійливий прогноз

За останні пару тижнів вартість літра пального зросла приблизно на 3 гривні / Фото: Associated Press

Вартість бензину може збільшитись на одну-дві гривні, зазначив Устенко.

Високої динаміки зростання цін на бензин до кінця серпня не спостерігатиметься.

Про це повідомив економіст, радник президента України з економічних питань Олег Устенко в ефірі телемарафону.

"Я не думаю, що до кінця серпня ми з вами побачимо дуже таку високу динаміку в плані цін на бензин. Я би прогнозував, скажімо, одну гривню, дві гривні воно може додати, але не протягом тижня - протягом всього місяця може бути це додавання. Чому? Бо ти ж виробляєш цю нафту, і є запаси нафти, вона переробляється, потім вона завозиться. Тобто там не йде динаміка: завтра ціна має бути змінена, тому що хтось скоротив добування", - зазначив Устенко.

Раніше повідомлялось, що ціни на бензин та дизельне паливо в Україні продовжують зростати. Цифри на стелах АЗС вже істотно змінилися. За два тижні вартість літра зросла приблизно на 3 грн.

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