Що буде з доларом та євро найближчого тижня: новий прогноз курсу валют

Як і всі минулі тижні, розрив між котируваннями готівкового ринку та міжбанку залишиться суттєвим.

Курс валют цього тижня в Україні не зазнає суттєвих змін.

Про це йдеться у прогнозі "Мінфіна" щодо курсу валют на 22-26 серпня.

Так, у прогнозі зазначається, що безготівковий долар буде перебувати в межах 36,5686 – 36,9342 гривень, готівковий в банках – від 38,30 до 41,55 гривень, в обмінниках – від 40,35 до 41,30 гривень.

"Як і всі минулі тижні, розрив між котируваннями готівкового ринку і міжбанку залишиться істотним, а сам по собі цей показник буде вказувати на реальний стан всього валютного ринку України. Якщо розрив між міжбанком і готівковим ринком буде перевищувати 6-7 гривень і більше, можна з упевненістю очікувати від Нацбанку чергового закручування гайок на готівковому ринку і нової "переоцінки" офіційного курсу долара в бік його зростання, тобто – чергового перегляду курсового "якоря", – наголошується у прогнозі.

Щодо євро, то за розрахунками "Мінфіну", міжбанківський коридор курсу євро щодо гривні буде в межах від 35,84 до 38,04 гривень за євро, готівковий в банках – від 39,00 до 42,30 гривень, в обмінниках - від 40,40 до 41,50 гривень.

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Нагадаємо, що офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на новому рівні. Так, він зріс на 25% - з 29,25 грн/дол. до 36,57 грн/дол. Таке рішення, зазначають у НБУ, ухвалене на тлі економічного стану України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.

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