Що буде з економікою України після війни: агентство S&P дало прогноз наслідків

Вони зазначили, що зможуть підвищити рейтинги LC, якщо ситуація з безпекою в Україні та середньострокові макроекономічні перспективи покращаться.

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings зазначає високий рівень невизначеності стосовно масштабів, результатів та наслідків російсько-української війни.

Про це йдеться в повідомленні на сайті агентства.

Агентство S&P відзначає, що навіть якщо економіка України почне відновлюватися, вона навряд чи досягне довоєнного рівня до 2027 року через значні збитки, завдані війною. "Ми очікуємо підвищення нашого довгострокового рейтингу FC України після завершення очікуваної реструктуризації боргу FC. Ми також можемо підвищити рейтинги в малоймовірному випадку, якщо Україна відновить виплати за дефолтними облігаціями замість реструктуризації боргу," – йдеться у повідомленні.

Реструктуризація боргу відбувається на фоні значного економічного та фінансового тиску, спричиненого російською агресією. Російські війська контролюють близько 15% території України, що складає 8-9% її довоєнного ВВП. Майже третина населення переміщена, а близько 15% стали біженцями.

Аналізуючи ситуацію, фахівці агентства попереджають, що ризики війни можуть зберігатися ще деякий час, незалежно від тривалості конфлікту.

Нагадаємо, заступниця директора Центру економічної стратегії Марія Репко розповіла, що буде з курсом долара.

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