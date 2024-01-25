Що буде з економікою України 2024 року: в НБУ зробили прогноз щодо ВВП

Темпи економічного зростання будуть нижчими, ніж торік.

За прогнозами Нацбанку України, не зважаючи на війну, економічне зростання триватиме, і реальний ВВП 2024 року зросте на 3,6%.

Про це йдеться у прогнозах на сайті НБУ.

За оцінками Нацбанку, попри повномасштабну війну в Україні, її економічне зростання триватиме надалі.

"У 2024 році реальний ВВП зросте на 3,6% передусім завдяки збереженню високих бюджетних витрат на тлі очікуваних обсягів міжнародної допомоги на достатньому рівні", – запевнили в НБУ.

Водночас там вказали, що темпи економічного зростання будуть нижчими, ніж торік, у зв’язку з очікуваним зменшенням врожаїв та посиленням диспропорцій на ринку праці в умовах війни.

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Очікується, що протягом 2025-2026 років зростання економіки пришвидшиться до 4-6% на рік. Це відбудеться завдяки зниженню безпекових ризиків, що є основним припущенням прогнозу НБУ, покращенню споживчих та інвестиційних настроїв, упровадженню євроінтеграційних реформ.

До слова, НБУ залишив облікову ставку на рівні 15% і покращив прогноз щодо інфляції 2024 року.

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