Що буде з енергосистемою восени та взимку: в "Укренерго" назвали потреби

Очільник "Укренерго" попередив, що цієї осені та зими в українській енергосистемі зберігатиметься дефіцит генерації.

НЕК "Укренерго" відновила близько 50-60% запланованих робіт з відновлення своїх мереж і підстанцій у межах підготовки до осінньо-зимового періоду.

Про це на брифінгу розповів голова правління компанії Володимир Кудрицький.

Рекордні темпи відновлення

"Це рекордні для нас темпи відновлення, які не були характерними для попередніх років. Виконуємо значно більші обсяги робіт цієї весни та літа, ніж зазвичай. Ми також активно займаємось доставкою і контрактуванням необхідного обладнання для відновлення підстанцій та залученням фінансування від партнерів на ці процеси. Оцінюю виконання того обсягу робіт, який ми запланували, у 50-60%", – каже Кудрицький.

Дефіцит генерації

Водночас він попередив, що цієї осені та зими в українській енергосистемі зберігатиметься дефіцит генерації. Тому очільник "Укренерго" радить українцям економити електрику. Також він вважає, що допомогти має включення додаткових енергоблоків на природному газі та імпорт електрики з Європи.

"Безсумнівно цього літа та осені покриття споживання буде для нас викликом, з яким треба буде справлятися за допомогою різних методів. Але ми дуже сильно розраховуємо, що замість залучення аварійної допомоги українські енергокомпанії будуть використовувати можливість імпорту електроенергії з Європи", – сказав Кудрицький.

Що стосується відключень електрики влітку, про що зазначалося раніше, то голова "Укренерго" сказав, що така ймовірність є, проте точно ще не говорили, що відключення будуть.

Важливість ППО

Крім того Кудрицький наголосив, що важливою допомогою для енергосистеми України є захист неба і поставки засобів ППО. Він назвав це ключовим фактором для того, щоб енергосистема стабільно пройшла майбутню зиму, якщо РФ не припинить обстріли.

Раніше директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко висловив думку, що в Україні можуть відновити відключення світла влітку, а саме в липні-серпні 2023 року.

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