Що буде з гривнею 2025 року, якщо триватиме активна війна: в НБУ розповіли

У Нацбанку вважають, що курсу гривні потрібно давати можливість потроху коливатися залежно від подій в економіці.

Радник голови НБУ Юрій Городніченко відповів, яким бачить рух курсу гривні до кінця 2024 і 2025 року в разі продовження активної фази війни.

Про це Городніченко сказав у інтерв’ю виданню "РБК-Україна".

За словами радника голови НБУ, невідомо, на яких позначках буде курс гривні наприкінці цього року чи наступного. Обмінний курс визначатимуть ринкові фактори.

"Звичайно, ми маємо значний структурний дефіцит валюти через те, що доводиться завозити в країну багато критичного імпорту. І від цього нікуди не подітися. Але враховуючи наявність значних резервів НБУ і фінансової допомоги від зовнішніх партнерів, думаю, ми зможемо покривати цей структурний дефіцит", – вважає Городніченко.

"Але все одно курсу гривні потрібно давати можливість потроху коливатись залежно від подій в економіці", – додав він.

До слова, раніше банкір спрогнозував, що в липні на валютному ринку України очікується продовження періоду "курсової млявості", незважаючи на часті зміни курсу долара.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.