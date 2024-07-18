Що буде з гривнею до кінця року: економіст поділився прогнозом  

Стан української економіки не дає надію на зміцнення гривні, однак НБУ скоріш за все буде утримувати її в межах урядового прогнозу до кінця року.

Про це розповів доктор економічних наук Віктор Борщевський у коментарі для "Еспресо.Захід".

"На готівковому ринку зростає курс валют, бо зростає офіційний курс НБУ. Чому НБУ підіймає курси долара та євро? Бо маємо великий тиск на гривню. Якби у нас був об’єктивний курс, то картина була б значно сумнішою", – пояснив Борщевський.

На його думку, на валютний ринок також впливає те, що у наступного місяця держава повинна здійснити платежі за зовнішніми боргами.

"Наскільки мені відомо, досі немає домовленостей, чи нам цей борг пролонгують, чи реструктуризують", – зазначив економіст.

За його словами, навіть якщо ситуація з цими виплатами вирішиться, гривня все одно не зможе зміцниться навіть до показників, які були взимку та навесні.

"Для зміцнення гривні треба мати поліпшення ситуації в економіці. А наша економіка на сьогодні повністю залежна від іноземних надходжень. При чому йдеться не про інвестиції, а про дотації. В умовах дотаційної економіки нереально сподіватись, що гривня буде зміцнюватись, не варто. Але і стрімкого обвалу, як на мене, не буде. Формуючи бюджет на 2024 рік, уряд заклав прогнозований курс гривні на кінець року. Гадаю, це і буде тим коридором, у якому НБУ утримуватиме курс", – зауважив Віктор Борщевський.

Нагадаємо, за прогнозом банкіра Тараса Лєсового, наприкінці липня стане помітним поступовий рух до зростання валюти. Зокрема, американський долар варіюватиметься в межах 40,5-41,5 грн.

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