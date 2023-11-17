Що буде з гривнею найближчим часом: Фурман пояснив, чи є ризики

Якщо говорити про короткострокову перспективу, то ситуація на валютному ринку є стабільною та контрольованою, зазначив Василь Фурман.

Останніми тижнями українці спостерігають коливання гривні по відношенню до долара в той чи інший бік. В цілому за місяць гривня навіть посилювалась.

Про це розповів член Ради НБУ Василь Фурман в ефірі телемарафону 17 листопада.

"Те, що ми спостерігаємо сьогодні на ринку, наприклад, протягом останнього місяця, ми можемо бачити просто коливання гривні по відношенню до долара в той чи інший бік. Зокрема, якщо ми говоримо про крайній місяць, то гривня навіть посилювалась. Що стосується готівкового ринку, то там курс в принципі ринковий і до цього був. Ми бачимо – гривня посилюється. Разом з тим, в окремі дні гривня може частково на 5 копійок, на 10 копійок послаблюватися по відношенню до долара", - зазначив він.

Фурман нагадав, що Нацбанк неодноразово говорив про те, що гривня може коливатися.

"В цілому, якщо говорити про короткострокову перспективу, то ситуація на валютному ринку є стабільною та контрольованою. Якихось великих ризиків я як експерт не бачу взагалі зараз", - резюмував він.

Нагадаємо, що МВФ спрогнозував, який курс валют буде в Україні 2024 року.

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