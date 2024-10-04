Що буде з курсом долара далі: очільник НБУ пояснив ситуацію

Національний банк України продовжить політику керованої гнучкості, але повертатися до плаваючого курсу поки що зарано. Водночас НБУ уникатиме різких змін курсу гривні до долара.

Про це повідомив очільник відомства Андрій Пишний у Facebook.

"Кардинальних змін у нашій валютно-курсовій політиці очікувати не варто. Ми залишаємося в режимі керованої гнучкості курсу. На нашу думку, цей режим наразі є оптимальним, ураховуючи перманентний структурний дефіцит валюти. Хоча ми завжди зазначаємо, що керована гнучкість курсу - це проміжний формат, про перехід до повноцінного плавання курсу говорити точно зарано", - написав він.

Валютно-курсова політика НБУ і надалі спрямовуватиметься на збереження стійкої та контрольованої ситуації на валютному ринку.

"Це важливо для виконання ключового завдання НБУ збереження інфляції на помірному рівні цього року та повернення її до цілі 5% найближчими роками. Для цього НБУ зберігатиме активну присутність на ринку: компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти та убезпечуватиме курсову динаміку від різких рухів. Це сприятиме помірним коливанням гривні в обидва боки (і в бік послаблення, і в бік зміцнення) як на відносно коротких, так і на триваліших часових проміжках залежно від зміни ринкових умов", - додав Пишний.

Раніше повідомлялося, що вересень показав стабільність курсу гривні щодо долара попри сезонні коливання попиту та пропозиції. Завдяки зусиллям НБУ вдалось уникнути значних девальваційних ризиків.

Зі слів очільника служби продажу казначейських продуктів АТ "Банк Авангард" Юрія Крохмаля, в жовтні очікується традиційне сезонне пожвавлення валютного ринку. Це буде відбуватися, насамперед, за рахунок більших обсягів попиту і пропозиції.

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