Що буде з курсом долара наприкінці липня: банкір озвучив прогноз

Українцям в останній тиждень липня не варто очікувати глобальних змін на валютному ринку. Попри поступове встановлення нових рекордів офіційного курсу позмінна тенденція збережеться.

Відповідний прогноз озвучив начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий в коментарі РБК-Україна.

Він зазначив, що НБУ діятиме в парадигмі режиму "керованої гнучкості, регулюючи попит і пропозицію через валютні інтервенції (відтак ризик неочікуваного й стрімкого злету чи падіння, курсів зведено до мінімуму).

"Цілком можливо, що кордони допустимих валютних коливань поволі зміщуватимуться в бік зростання: так ми припускаємо, що протягом наступного тижня доларовий коридор буде в межах 40,5-41,5 грн /долар", - сказав банкір.

Тоді як основні зміни на ринку "переносяться" ближче до осені.

"Повільно змінюватиметься діапазон допустимих ринкових курсових коливань, і невдовзі будуть сформовані нові коридори у 41-42 грн/долар та 44-47 грн/долар. Натомість після зростання курс завжди трохи спускатиметься. Припускаємо, що вже за кілька тижнів, можливо за місяць-півтора, можна буде сказати: долар вже не опуститься нижче 41 гривень", - сказав банкір.

Долар та євро в Україні різко подорожчали!

Зазначимо, Нацбанк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 20 липня, і неділю, 21 липня. Перед вихідними долар, євро і злотий втратили у ціні.

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