Що буде з курсом долара в Україні наступного тижня – прогноз банкіра

В Україні курс валют наступного тижня буде мінливий, але значних коливань чекати не варто.

Таку думку висловив банкір Тарас Лєсовой у коментарі "РБК-Україна".

За його словами, активність НБУ (зокрема, обсяги валютних інтервенцій) залежатиме насамперед від поточного рівня попиту, але за всіма ознаками суттєвого розриву між попитом і пропозицією не станеться. Водночас цілком можливо, що скоротиться тиск експортерів на міжбанк, що призведе до скорочення попиту на валюту.

"Відтак загальна картина ринку буде очікуваною і подібною до кількох попередніх тижнів", – каже експерт.

Лєсовой прогнозує, що курс долара може зростати чи знижуватися кілька днів поспіль, однак після таких змін варто очікувати зворотній курсовий рух, що є природним в умовах вільного курсоутворення на міжбанку під наглядом регулятора.

"Коридор валютних коливань на міжбанку очікується на рівні 37,75-38,75 грн/долар та 40-42 грн/євро. Готівкові курси формуватимуться на основі курсів безготівкового ринку з додаванням 0,6 грн в банках і до 1 грн і дещо більше в обмінних пунктах. Коридор валютних змін на готівковому ринку перебуватиме в межах 37,8-39 грн/долар та 41-43 грн/євро", - пояснює банкір.

Нагадаємо, в Україні хочуть впровадити обмеження на карткові перекази для клієнтів банків.

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