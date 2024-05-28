Що буде з курсом долара в Україні найближчими місяцями: фінансисти надали прогноз

Офіційний курс гривні, що від 20 травня знижується, є природньою його корекцією в бік рівноваги.

Про це РБК-Україна експерти і учасники фінансового ринку заявили 28 травня.

За словами фахівців, в Україні триватиме тренд на знецінення гривні, але у форматі помірної, керованої волатильності та в обмежених обсягах.

"Це дозволить зберігати привабливість гривневих активів для населення та бізнесу і не підігріватиме девальваційні настрої", – пояснив керівник служби продажу казначейських продуктів банку "Авангард" Юрій Крохмаль.

За словами фінансового аналітика Андрія Шевчишина, гривня "поволі перебралася в новий курсовий діапазон – 40-41 за долар".

"Саме в цьому коридорі найближчим часом відбуватимуться курсові коливання", – прогнозує Шевчишин.

Фінансові експерти також кажуть про подальшу девальвацію гривні, проте суто під контролем Нацбанку.

Станом на 28 травня офіційний курс гривні досяг 40,3 за долар.

Нагадаємо, курс валют на середу, 29 травня встановлено на рівні 40,39 гривні.

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