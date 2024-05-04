Що буде з курсом валют наступного тижня: скільки коштуватимуть долар та євро – прогноз банкіра

В Україні протягом наступного тижня, 6-12 травня, курс валют буде досить стабільним і прогнозованим.

Про це в коментарі "РБК-Україна" розповів банкір Тарас Лєсовий.

Прогноз курсу

Валютні коридори на міжбанку та готівковому ринку будуть майже тотожними і залишаться на попередньому рівні: відповідно 39-41 грн/долар та 41-43 грн/євро та 39-41 грн/долар та 41-43,5 грн/євро.

Залежно від валюти середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0,5-0,7 грн. Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 1,5-2% від стартового курсу тижня.

Як зазначив Лєсовий, головним чинником для ринку буде співвідношення попиту та пропозиції та певна тенденційність їх співвідношення: чим більшим буде розрив, тим більш помітною буде участь Нацбанку в процесі встановлення рівноваги.

"Попри те, що в проекції тижня основні показники ринку мають більш-менш статичний вигляд, однак це лише підкреслює одне із правил – після зниження відразу настає період зростання і навпаки, тобто курсові показники можуть повертатися до початкових. До того ж валютні курси не зваляться в провалля, як і не стрибнуть вище хмар", - підкреслив банкір.

Лєсовий нагадав, що після завершення епопеї з макрофінансовою допомогою від США всі крапки над і розставлені: цьогоріч Україна має отримати потужний пакет міжнародних вливань і скоріше за все їхній обсяг відповідатиме очікуванням та потребі, прописаній у державному бюджеті, а це понад 37 млрд доларів.

За словами банкіра, крім макрофіну та стратегії регулятора впродовж тижня на ринок можуть впливати й воєнні обставини, зокрема й збитки енергетичній системі країни.

Хоч це і непрямий чинник, але все ж таки може актуалізуватися будь-якої миті, адже він тисне, перш за все, на настрої громадян – попит на валюту на готівковому ринку може зростати, що змусить регулятора вжити оперативних заходів для встановлення балансу між попитом і пропозицією.

Нагадаємо, Нацбанк спрогнозував вартість комуналки в Україні.

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