Що буде з курсом валют у 2025 році: в НБУ розповіли до чого готуватися українцям

Національний банк України запевняє, що ситуація на валютному ринку у 2025 році залишатиметься стабільною та прогнозованою.

Про це в інтерв’ю “NV Бізнес” заявив член Ради НБУ Василь Фурман.

За його словами, регулятор не ставить перед собою конкретної мети щодо курсу валют, але має всі необхідні інструменти, ресурси та досвід, щоб підтримувати його стабільність.

“Можна очікувати, що у 2025 році курсові коливання будуть помірними… Інфляція прогнозовано почне зменшуватися з середини року і до кінця становитиме трохи більше 8%”, – пояснив Фурман.

Він наголосив, що Нацбанк продовжуватиме працювати над забезпеченням стабільності ринку та виконуватиме свої ключові завдання щодо контролю за інфляцією та макроекономічною рівновагою.

Нагадаємо, в Україні можуть скасувати ліміт у 150 000 грн на карткові перекази вже за два місяці. Однак це можливо лише за умови, що банки навчаться самостійно виявляти ризикових клієнтів.

Читайте також: