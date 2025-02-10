Що буде з пенсією, якщо банк збанкрутує: експерти надали відповідь

В Пенсійному фонді розповіли, чи зникнуть гроші.

Усі державні виплати, зокрема пенсії та стипендії українців зберігаються навіть, якщо їхній банк збанкрутує.

Про це розповіли у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Там наголосли, що гарантують повернення коштів на соціальних рахунках, адже вони відкриваються фізичним особам для отримання пенсій та виплат від Пенсійного фонду.

На соціальних рахунках також містяться стипендії для молоді, допомога у разі народженні дитини, виплати з догляду за дитиною, а також інші державні соціальні виплати.

"Кошти на соціальних рахунках, на які надходять виплати громадянам від держави, захищені Фондом гарантування вкладів фізичних осіб", – йдеться в повідомленні.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб забезпечує факт повернення коштів на соціальних рахунках у випадку банкрутства банку", – йдеться в повідомленні.

Фонд відшкодовує гроші у розмірі вкладу із відсотками, проте лише у межах граничної суми. воєнного стану в Україні діє норма про відшкодування коштів за вкладами в повному розмірі. Через три місяці після його скасування або припинення вкладники отримуватимуть максимум 600 тис. грн незалежно від кількості вкладів у банку.

"Якщо ви отримуєте пенсію, стипендію чи будь-яку іншу допомогу на банківську картку, ці гроші захищено Фондом гарантування вкладів так само, як заощадження на депозиті. Якщо банк потрапляє у скрутну ситуацію, Фонд бере на себе зобов’язання повернути вкладникам їхні гроші", – резюмували у ФГВФО.

Втім, зазначили там, на повернення грошей зможуть розраховувати лише ті, хто отримує виплати через банки-члени Фонду. Їхній повний список знаходиться за посиланням.

Нагадаємо, в Україні навесні мають знову здійснити індексацію пенсій із урахуванням інфляції та зростання зарплат. Розмір підвищення пенсій може становити 10%.

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