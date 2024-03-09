Що буде з валютним курсом наступного тижня: прогноз банкіра

Протягом 11-17 березня глобальні тренди валютного ринку не зміняться. Насамперед йдеться про частково лібералізований міжбанк, де регулятор м’яко корелює курси через механізм валютних інтервенцій.

Про це "РБК-Україна" сказав Тарас Лєсовий, очільник департаменту казначейства Глобус Банку.

Лєсовий прогнозує, що протягом наступного тижня очікується, що межі допустимих коливань залишаться майже без змін:

38,5-39,25 грн/долар та 41,5-43 грн/євро на міжбанку

38,8-39,9 грн/долар та 41-43 грн/євро на готівковому ринку

Водночас поточні курсові зміни очікуються на рівні кількох останніх місяців: до 0,2 грн на міжбанку, до 0,5 грн на готівковому ринку.

Різниця між курсами купівлі та продажу навряд чи зазнає змін: до 0,1 грн на безготівковому ринку, до 0,5 грн у комерційних банках та до 1 грн в обмінних пунктах (зростання курсу продажу в обмінниках може бути викликане поточним рівнем попиту: чим він буде вищим за пропозицію, тим більше шансів, що курс продажу зросте).

"Отже, попри всі суспільні, масмедійні хвилювання, валютний ринок перебуває в досить комфортній та безпечній "ринковій капсулі", куди не проникатиме емоційний вірус ажіотажу. Та й економічних підстав для небезпеки не має", - зазначив Лєсовий.

Нагадаємо, від 21 лютого 2024 року Національний банк України (НБУ) здійснив оптимізацію для деяких валютних обмежень. Це означає, що на валютному ринку зміняться правила купівлі валюти бізнесом і розрахунки за експортними операціями.

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