Що чекає на українців від 1 жовтня 2022 року: зарплати, пенсії, субсидії, іпотека, ціни на продукти

В жовтні в Україні починається опалювальний сезон, який скоріш за все, буде дуже складним. Які зімни чекають на українців у зарплатах, пенсіях, субсидіях, цінах, розповідаємо у матеріалі ТСН.ua

Заробітна плата

Заплановано до кінця 2022 року підвищити рівень мінімальної зарплати з 6500 до 6700 гривень. Звичайно, таке підвищення у 3%, не зможе перекрити стрибки інфляції.

2023 року не заплановано підвищення мінімалки, тобто її розмір залишиться на рівні грудня цього року. Про це повідомляє Міністерство фінансів — у бюджеті на 2023 рік планують закласти мінімальну зарплату в 6700 грн.

Підвищення пенсій

У жовтні на пенсіонерів чекають планові перерахунки пенсійних виплат. Кому підвищать пенсії пояснили в Пенсійному фонді України.

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Зміна розміру мінімальної заробітної плати з 6500 грн до 6700 грн є підставою для перерахунку мінімального розміру пенсій за віком незайнятим громадянам, які досягли віку 65 років та які мають страховий стаж, для чоловіків це не менше 35 років, жінок – не менше 30 років. Мінімальний розмір пенсії за віком від 1 жовтня становитиме 2680 грн.

Пенсіонери віком від 70 до 75 років з необхідним стажем (у чоловіків – не менше 35 років, у жінок – не менше 30 років) від 1 жовтня будуть отримувати щомісячно надбавку у розмірі до 300 грн. Пенсія не може перевищувати розмір середньої зарплати по Україні з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії – 10340,35 грн.

Мінімальна пенсія для таких громадян буде становитиме 3000 гривень. Тобто, якщо з урахуванням усіх надбавок, у тому числі 300 гривень за вік, розмір виплати становитиме менш як 3000 гривень, виплату «дотягуватимуть» до цієї суми.

Якщо не має необхідного стажу пенсіонерам старше 80 зі стажем 25 років у чоловіків і 20 років у жінок мінімальний розмір пенсійної виплати становитиме — не менше за 2600 грн, особам від 70 до 80 років – не меншим за 2 500 грн.

Від 1 жовтня 2022 року збільшиться мінімальний розмір пенсій із інвалідності, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». Зокрема, мінімальні пенсії для людей з інвалідністю внаслідок війни в залежності від групи інвалідності та військового звання становитимуть від 4396 грн до 6532,50 грн, для інших в залежності від групи інвалідності та звання – від 4186 грн до 5986,50 грн.

Субсидії

Від 1 жовтня виплата субсидій здійснюватиметься не через соціальну службу, а через Пенсійний фонд. А з 1 грудня через ПФУ не лише виплачуватимуть, а й призначатимуть субсидії.

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Кабмін передав функції призначення та виплати субсидій Пенсійному фонду України. Це повинно спростити оформлення субсидій для переселенців. Ще одна причина — електронна система Пенсійного фонду досконаліша за електронну систему Мінсоцполітики.

Серед нововведень стосовно субсидій — безробітним їх нараховуватимуть без урахування доходу, а тим хто втратив централізоване опалення, збільшать субсидії на споживання електроенергії.

Доступна іпотека

Від жовтня почне діяти доступна іпотека для військових, вчителів, лікарів та вчених. Вони можуть отримати кредит на квартиру на 20 років зі ставкою 3% річних. Решта українців, які потребують покращення житлових умов можуть скористатися іпотекою з 2023 року зі ставкою 7% річних.

Ціни на продукти

Національний банк України прогнозує інфляцію до кінця року на понад 30%, тому все, що ми звикли купувати в магазинах, і в першу чергу, продукти подорожчає на 30%

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Починаючи від жовтня, вони зростатимуть, зокрема ціни на молочні продукти, овочі та яйця. Якщо говорити про яйця, наприклад, то до кінця року прогнозується ціна 50 грн за десяток яєць.

Як заявив заступник голови Всеукраїнської агарної ради Денис Марчук внаслідок інфляції, порушення логістичних ланцюгів, зростання цін на пальне, зростання вартості енергоносіїв та витрат на зберігання продукції ціни на харчові продукти зросли на 20%, а по деяких продуктах – до 30%. Восени зростання цін тільки продовжиться, вже в жовтні ціна на овочі може бути на 20–30% вище за нинішню. Також, за прогнозами експерта, в цей же період може зрости ціна на хліб.

На думку керівника асоціації "М'ясної галузі" Микола Бабенко свинина в порівнянні з довоєнним часом зросла в ціні на 50%. Дефіцит свинини у третьому кварталі склав 30-40%, а наприкінці року прогнозується дефіцит до 50%, варто очікувати підвищення цін на свинину і сало.

Єдиний портал вакансій

Для пошуку роботи можна скористатися Єдиним порталом вакансій, який запрацював в Україні. Тут можна знайти інформацію про роботу відповідно до регіону, галузі й очікуваного рівня зарплат. Нові вакансії з’являються на порталі в режимі реального часу та є актуальними.

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